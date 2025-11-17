[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 1억 스트리밍 곡을 또 하나 추가했다. 이번엔 ‘1-800-핫-엔-펀(hot-n-fun)’이다.

17일 소속사 쏘스뮤직에 따르면 르세라핌의 ‘1-800-핫-엔-펀’은 지난 15일 스포티파이에서 1억 5만 3577회 재생됐다. 스포티파이는 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼이다.

지난해 8월 공개된 ‘1-800-핫-엔-펀’은 르세라핌의 영어곡으로, 무엇을 하든 온몸을 불태워서 즐겁게 임하자는 태도를 담은 곡이다. 록(Rock) 스타일의 강렬한 기타 리프에 힙합 사운드가 어우러진다. 이 노래는 발매 당시 영국 음악 매거진 NME가 발표한 ‘2024년 베스트 K-팝 25선’(THE 25 BEST K-POP SONGS OF 2024) 9위에 오르기도 했다.

‘1-800-핫-엔-펀’은 르세라핌의 15번째 억대 스트리밍 곡이다.

‘안티프래자일(ANTIFRAGILE)’이 6억 스트리밍으로 르세라핌의 곡 중 최다 재생수를 기록했고, ‘퍼펙트 나이트(Perfect Night)’가 4억, ‘스마트(Smart)’, ‘크레이지(CRAZY)’, ‘이지(EASY)’가 3억, ‘언포기븐(UNFORGIVEN) (feat. Nile Rodgers)’, ‘피어리스(FEARLESS)’, ‘이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내’, ‘사워 그레이프(Sour Grapes)’가 2억을 기록했다.

르세라핌은 최근 싱글 1집 ‘스파게티(SPAGHETTI)’를 발매하고 좋은 성취를 거두고 있다. 세계 양대 팝 차트로 꼽히는 미국 빌보드의 메인 송차트 ‘핫 100’(50위)과 영국 ‘오피셜 싱글 톱 100’(46위)에서 커리어 하이를 찍었다. 르세라핌은 오는 18~19일 도쿄돔에 첫 입성해 월드투어의 앙코르 콘서트를 연다.