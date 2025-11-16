[헤럴드경제 = 서병기선임기자]“마이크로 축제 속에 지역 균형발전의 답이 들어 있다.”

지난 11월 8일 경주 경북 관광기업지원센터 7층에서 예비 축제 기획자를 대상으로 사단법인 한국축제문화진흥협회 김종원 이사장의 특별 강연이 진행됐다. ‘2025 경북형 K-관광 종합아카데미-축제 행사 기획 과정’의 연장선상인 ‘APEC 연계 축제 행사 인사이트 투어’ 오프닝 특강에서 김 이사장은 20여 년간 축제 현장을 지켜온 총감독의 경험을 집약해 축제 전 과정을 실무형으로 생생하게 전수해 수강생과 주최 측으로부터 큰 호응을 받았다. 최근 들어 방송과 강연에도 심혈을 기울이며 바쁘게 뛰고 있는 김종원 이사장을 한국축제문화진흥협회 대회의실에서 만나 보았다.

-최근 행보를 보면 축제와 관련한 방송과 강연, 축제 자문 등이 눈에 띄게 두드러진다.

▶축제 가성비를 놓고 볼 때 아쉬운 점이 많아서다. 내가 축제에 처음 발을 들여놨던 20년 전과 지금 대한민국 축제를 비교해보면 외형은 화려해지고 규모는 커졌는데, 축제 지속 가능성 확보를 위한 근본적인 변화는 정말 기이할 정도로 늘 제자리걸음이다.

나라살림연구소가 발표한 ‘2024년 지역축제 현황 및 성과 분석에 따른 제도개선 방향’ 보고서를 보면 전국 지역축제가 지난 2019년 884개에서 2024년 1천170개로 32.35% 증가한 것으로 나타났다. 최근 들어서 대한민국 축제에 예산이 1조를 훌쩍 넘어서 2조 가까이 된다고 들었다. 후원까지 포함한다면 천문학적인 돈이다.

이렇게 축제 개수도 많아졌고 예산도 상상 이상으로 증폭되었지만, 지역축제에 대한 비판은 끊임없이 나온다. 그 많은 예산이 적정하게 사용되었는지, 축제의 품질은 개선되었는지, 축제장을 찾은 방문객과 지역 주민은 만족한지? 이런 질문을 던졌을 때 나오는 답은 ‘예전보다 별로 나아진 게 없다’라거나 ‘이전 축제가 더 좋았다’라는 답이 태반이다. 축제가 산업으로 발전하고 지역 경제 활성화와 더불어 지역 소멸을 막는 장치로 작동하려면 대한민국 축제의 근본적인 변화가 필요하다. 그래서 강연과 방송, 자문에 주력하는 거다. 축제 현장 이상으로 중요한 게 ‘대한민국 축제를 변화시킬 전문가’ 양성이기 때문에 시간을 내서 강연과 방송, 자문에 응하고 있다.

-최근 진행한 ‘2025 경북형 K-관광 종합아카데미-축제 행사 기획 과정’ 중 하나인 ‘APEC 연계 축제 행사 인사이트 투어’ 오프닝 특강 중심으로 질문하겠다. 축제 기획의 핵심 원칙 중 하나로 ‘마이크로 브랜딩’을 강조했다. ‘마이크로 브랜딩’이 중요한 이유는?

▶축제 기획에서 마이크로 브랜딩이 중요한 이유는 지역, 문화, 특산물 등이 지닌 각각의 정체성을 세분화해서 집약적으로 경험하며 놀 수 있는 판으로 만들어 줄 때 방문객의 만족도가 높아지고 재방문 욕구가 생기기 때문이다. 지금 대부분 대형 축제를 보면 농축산 수산물, 특산품, 문화, 역사 등 다양한 주제가 뒤섞여 축제가 끝나고 나면 바가지요금과 사람들에게 치였다는 부정적인 기억만 남는 게 대다수다.

이렇듯 파급력이 없는 대규모 행사의 한계를 극복하기 위해선 지역과 문화를 세분할 필요가 있다. 촘촘히 깊이 파고 들어가 그 지역에서 맛볼 수 있는 작은 콘텐츠를 여러 개 개발해서 방문객의 반응 분석을 통해 킬러 콘텐츠로 키워야 하는 비로소 ‘축제 문화’가 되는 거다.

대한민국을 대표하는 K-팝 축제도 트로트, 발라드, 락 등으로 세분화했을 때 성공한다. 마찬가지로 지역축제도 지역을 명확히 분리하여 섬세하게 기획해야 ‘소문 난 잔치 먹을 거 없다’라는 혹평을 피할 수 있다. 이번 2025년 경주 APEC이 대박의 성과를 거둔 핵심 요인 중 하나는 대형 글로벌 이벤트를 진행하면서 마이크로 브랜딩을 했다는 점이다. 금관, 신라, 한식, 한복 등으로 세분화해서 하나씩 하나씩 전달하니까 완전 흡수가 잘 된 것이다.

이 시점에서 대한민국 지역축제도 새로운 변화, 새로운 구조화가 필요하다. 작은 마을이 지닌 정체성과 문화를 특화된 콘텐츠로 브랜딩하고 해당 마을에 가야만 즐길 수 있도록 기반을 마련하고 계속해서 운영할 수 있도록 체계적인 지원이 뒷받침되면 아무리 작은 마을이라도 관계 인구가 늘어나고 마을의 매력에 빠져 눌러살게 되는 나비 효과가 일어난다.

-지역 맞춤 마이크로 브랜딩이 작은 축제 성공을 담보하고 지역 소멸을 막는 장치로 작동한다는 이야기에 전폭적으로 동의한다. 결국은 예산 문제인데 지역축제 예산의 쏠림 현상을 바로 돌려놓는 게 관건 아닌가?

▶맞다. 나 혼자 주장하는 바도 아니고 대한민국 축제를 걱정하고 돌파구를 찾기 위해 많은 전문가가 지적하는 부분이 ‘보여주기식 축제’의 문제점이다. 방송에서 토론해보면 하나 같이 이 문제를 지적하는 데 현장에서는 전혀 개선되지 않는 게 문제다.

많은 예산이 투입되는 연예인 출연과 드론 쇼 등은 단기간에 관광객을 유치하는 데는 효과적이지만, 이러한 운영 방식은 장기적으로 축제의 지속 가능성을 위협한다. 대형 가수를 초청하면 출연료가 예산의 20~40%를 차지한다. 드론 쇼도 마찬가지다. 이렇게 되면 양질의 체험형 콘텐츠를 버리는 수밖에 없다.

역사 문화 축제는 청소년들에게는 ‘살아 있는 역사’ 교과서다. 교실 안에서 배운 것 이상으로 훨씬 각인이 잘 된다. 그래서 특히 역사 문화축제에서는 역사로 놀고, 역사로 즐기고, 역사를 만지고, 역사를 먹는 ‘색다른 판’이 필요한데 연예인 출연과 드론 쇼로 쏠림 현상이 일어나면 방법이 없다.

-이번 진행한 경북 강연에서 특히 안전을 강조한 걸로 알고 있다. 지속해서 이 부분을 강조하는 이유는?

▶연예인 출연과 드론 쇼를 진행하면 한꺼번에 많은 관람객이 몰린다. 특정 시간대에 관광객이 몰리는 구조로는 지역 경제 활성화라는 본래 목표를 달성하기 어려울뿐더러 안전관리 또한 틈이 생길 수밖에 없다. 보여주기식의 축제의 한계점이기도 한데, 얼마 전 종료된 한 대형 지역축제에서 관람객이 “새로운 체험 프로그램이 존재하지 않는 이상 다시 방문할 것 같지는 않다”라는 소감과 함께 “행사장 규모에 비해 인파가 많고 비로 인해 바닥이 미끄러워 위험해 보였다”라는 불만을 토로했다.

축제에서 가장 중요한 게 안전이다. 콘텐츠와 안전을 최우선에 놓고 어느 한쪽으로 치우치지 않도록 처음부터 끝까지 긴장의 끈을 놓으면 안 된다. 매번 해당 축제와 맞는 시설물에 대한 안전 수칙 등 철저한 매뉴얼이 필요하고 안전요원에 대한 교육이 철저하게 이뤄져야 한다. 안전 역시 예산과 직결되는 만큼 대한민국 축제의 체질 변화가 꼭 필요하다.

-이야기를 나누다 보니 좋은 축제의 답이 나온 거 같다. 지역 활성화와 마을공동체 활성화에 기여하고 보여주기식 축제를 지양해서 방문객 모두가 행복한 추억을 쌓는 가족 체험형 축제, 안전이 담보된 축제를 지속해서 이어가는 게 가장 바람직한 해법인데 이걸 알면서도 단절되는 이유는 뭔가?

▶지역축제가 지속 가능하기 위해서는 전문 인력과의 장기적 협력과 제도적 뒷받침이 필요하다. 축제를 담당하는 공무원이 순환 근무를 하면 전문성을 확보하기 어렵다. 그리고 지자체장이 바뀌면 축제의 틀이 달라지는 경우가 많다. 1년 이상 현장을 뛰어다니며 해당 축제의 장기적인 성장 전략을 설계해 놓아도 축제 추진 주체가 바뀌면 다시 원점으로 돌아가는 경우가 많다.

지역 정체성이 담긴 축제콘텐츠를 킬러 콘텐츠로 키워 지역 활성화 효과를 내기 위해선 민간 축제 전문가와의 장기적인 협력은 필수다. 실제로 프랑스의 아비뇽 축제는 총감독과 4년 임기로 계약을 맺는 것으로 알고 있다. 연임을 가능하게 해 축제 전략의 연속성을 보장해 준다면 대한민국 축제도 얼마든지 체질 변화가 가능하다.

-대한민국 지역축제가 지역 활성화에 기여하고 주민 소득 창출과 공동체 강화에 좋은 명약이라는 점을 간명하게 짚어줬는데, 올해 참 좋다고 칭찬할 만한 축제는 뭔가?

▶글로벌 대형축제를 제외하고 참 좋다고 무릎을 친 축제는 올해로 두 번째 시즌을 성황리에 마무리한 ‘남도영화제 시즌2 광양’과 지역의 핵심 산업 자원인 ‘라면’을 테마로 개최한 ‘2025 구미라면 축제’다.

배우 최수종씨가 집행 위원장을 맡은 이번 남도 영화제는 ‘광양, 빛과 철로 물들다’라는 주제로 개최됐다. 광양시민광장, CGV광양, 전남도립미술관 등에서 총 12개국 81편의 영화가 상영됐으며, 개막식 사회자 옥자연을 비롯해 권해효, 이성민, 김성균 등 한국 영화계를 대표하는 인물들이 참석해 지역과 영화가 만나는 특별한 축제의 장을 만들었다.

단순한 영화 상영을 넘어 남도의 자연, 산업, 사람의 이야기를 담은 생활 속 문화축제로 자리 잡고 있어 큰 박수를 보내고 싶다. 향후 남도 영화제가 전남 22개 시군을 순회하며, 전남 모든 도시를 영화의 무대로 만들 것이다. 강효석 전라남도 문화융성국장도 언론 인터뷰에서 “산업과 예술이 어우러진 뜻깊은 문화 축제였다”며“남도 영화제가 지역 문화산업의 중심축으로 성장하도록 지원하겠다”라는 포부를 밝힌 바 있어 격년으로 열리는 시즌3 ‘2027년 남도 영화제’가 벌써 기대가 된다.

또 하나, ‘2025 구미라면 축제’는 정말 대박이다. 11월 7일부터 9일까지 3일간 약 35만 명의 방문객을 기록하며 성공적으로 마무리되었는데, 구미역 일대를 중심으로 약 475m 길이의 ‘세상에서 가장 긴 라면 레스토랑’으로 변신시키는 참신한 동선 기획이 눈에 띄었다. ‘APEC 연계 축제 행사 인사이트 투어’ 오프닝 특강에서 관객에게 지루할 틈을 주지 않고 오감을 만족하는 동선 설계를 강조했는데, 구미시의 ‘세상에서 가장 긴 라면 레스토랑’이 좋은 예다. 이 동선 설계 못지않게 인근 라면 생산공장에서 ‘갓 튀겨낸 라면’을 축제장에서 직접 구매하고 맛볼 수 있게 한 점은 신의 한 수다. 전국 유일의 독창적인 콘텐츠가 방문객들에게 폭발적인 인기를 얻었는데 앞으로 지역축제의 방향성을 제대로 확인시킨 거라고 본다.

-영화인 중심의 남도 영화제, 라면 중심의 구미라면 축제가 대한민국 축제 발전 모델이라고 언급하신 점은 큰 설득력이 있다. 끝으로 이사장님의 앞으로의 행보는?

▶대한민국 축제 변화에 일조하기 위해서는 비판보다는 적극적인 조언과 실행이 먼저다. 단기적 성과 창출은 물론이고 장기적 성과 도출에 초점을 맞출 생각이다. 해당 지역의 축제 전문가 지망생을 대상으로 고유한 정체성을 담은 콘텐츠 기획과 효율적인 축제 운영의 실질적 기술과 정보를 전수하고 축제 전문가로 성장할 수 있도록 실제 축제를 진행하면서 현장 교육도 병행할 생각이다.

또 하나는, 마을 축제를 통한 농촌 활성화다. 농촌 어르신들 소망은 자신이 나고 자란 고향에서 행복한 여생을 보내는 거다. 농촌 어르신들에게 마을 맞춤 작은 축제로 신바람을 불어넣어 주면 외지에서 따로 살고 있는 도시의 자녀들이 자연적으로 고향에 눈을 돌린다. 마을마다 유튜브 채널을 활용한 마을 방송을 만들어 신바람 나는 축제 현장을 보여주고 주민이 직접 농산물 홍보도 하면 축제 한 번에 세 마리 토끼도 잡을 수 있다. 지역 소멸이 가속화되는 현시점에서 마을별 마이크로 축제가 지역 균형발전의 마중물이 되리라고 본다.