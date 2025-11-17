대학 기술 산업 이전·기업 신사업 개발 산학협력 체계 구축 위한 공동선언 발표

[헤럴드경제=박지영 기자] 한국경제인협회 부설 국제경영원(이하 한경협국제경영원)은 서울창조경제혁신센터와 함께 여의도 FKI타워에서 ‘2025 시장 검증 통합형 오픈이노베이션 포럼-2025 NEXT CHALLENGER’S DAY’를 17일 개최했다.

이번 행사는 한경협국제경영원이 주최하고 중앙대·서울대·연세대·성균관대·이화여대·동국대·인하대·경상국립대 등 16개 주요 대학이 참여했다.

과학기술정보통신부, 교육부, 중소벤처기업부, 서울창조경제혁신센터, 한국창업보육협회, 한국특허기술진흥원, 신한벤처투자, 디캠프 등 정부·유관기관도 협력기관으로 힘을 보탰다.

행사에서는 한경협국제경영원, 과학기술사업화진흥원, 참여 대학 간 ‘오픈이노베이션(OI) 포럼 협의체 MOU’ 체결식이 진행됐다.

대학 기술의 산업 이전, 기업 신사업 개발, 스타트업 성장 등 지속가능한 산학협력 체계 구축을 위한 공동 선언도 발표됐다.

오준석 한경협국제경영원 사무국장은 “오픈이노베이션 포럼을 통해 대학 기술이 산업 현장으로 이전되고, 기업의 신사업 창출과 스타트업의 스케일업으로 이어질 것으로 기대한다”며 “지속 가능한 혁신 생태계로 발전할 수 있도록 다양한 모델을 발굴하고 확대해 나가겠다”고 말했다.