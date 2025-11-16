중기중앙회 지역본부 300개사 조사

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주·전남 소기업과 소상공인 절반 이상이 내수 부진, 고금리로 사업의 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다.

중소기업중앙회 광주전남지역본부는 소기업·소상공인 300개 사를 대상으로 한 ‘광주·전남지역 소기업·소상공인 경영환경 애로 조사’ 결과를 16일 발표했다.

전년 대비 현재 경영 사항에 대해서는 응답 기업의 59.0%가 악화(매우 악화 21.0%, 다소 악화 38.0%)했다고 답했다.

호전됐다는 응답은 9.0%에 그쳤다.

경영 상황 악화의 주된 이유에 대해서는 내수 부진(경기침체)이 71.2%로 압도적으로 높게 나타났으며 판로 개척 및 매출 부진(36.2%), 물가 상승 및 최저임금 등 인건비 인상(20.3%)이 뒤를 이었다.

현재 자금 사정이 나쁘다(매우 나쁨 16.7%, 다소 나쁨 34.0%)는 응답도 50.7%를 차지해 체감 경기가 매우 어렵다는 점을 시사했다.

자금 조달 방안은 금융권 대출(1·2금융권)이 39.3%로 가장 높았으며 소상공인 관련 정책자금 활용(23.7%) 순이었다.

자금 조달 시 겪는 가장 큰 어려움으로는 대출 금리가 높아 이자 부담을 꼽은 응답자가 54.3%를 차지했다.

대출 조건 충족이 어려움(29.0%), 정책자금 신청 절차가 복잡하고 어려움(26.7%) 등 정책자금 이용 관련 애로도 높게 나타났다.

정부·지자체 지원 소상공인 정책 이용 여부에 대한 질문에는 ‘이용한 적 있다’(52.3%)가 ‘이용한 적 없다’(47.7%)보다 다소 많았다.

이용한 적이 없는 주된 이유는 정보 접근성 부족(44.8%), 정책 실효성 부족(32.9%), 신청 요건 절차의 진입 장벽(25.2%) 등으로 나타나 정책 홍보와 절차 간소화 필요성을 시사했다.

우선적으로 강화해야 할 정책 지원 분야로는 내수 활성화 및 소비 촉진 36.7%, 금융 및 대출 지원 강화(33.7%)를 꼽았다.

정책 지원 시 장 필요한 지원 형태로는 경영자금 등 직접 자금 지원 55.7%로 가장 높게 나타났다.

조동석 광주전남지역본부장은 “지역 경제의 허리인 소상공인들이 고금리 터널과 내수 한파를 무사히 지날 수 있도록 정부와 지자체가 실질적인 경영 안정에 기여하는 섬세한 제도 개선을 하길 기대한다”고 밝혔다.