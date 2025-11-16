“정치공세 도구 삼는 행태 바람직하지 않아”

[헤럴드경제=정찬수 기자] 오세훈 서울시장은 16일 한강버스 멈춤 사고와 관련해 “승객 여러분께 불안과 불편을 끼쳐드려 송구하다”고 사과했다.

오 시장은 이날 페이스북에 올린 글에서 “관리감독기관으로서 원인을 철저히 파악해 부족한 부분은 신속하게 보완하겠다”며 “서울시는 어떠한 상황에서도 시민의 생명과 안전을 최우선에 두겠다는 점을 거듭 강조한다”며 이같이 전했다.

이어 “다만 안전 문제를 정치 공세의 도구로 삼는 행태는 바람직하지 않다. 필요한 것은 냉정한 점검과 실질적인 개선”이라며 “한강버스가 시행 착오를 개선해 시민의 일상에 온전하게 정착할 때까지 철저히 관리하겠다”고 덧붙였다.

서울시는 앞서 이민경 대변인 명의 입장문을 통해 “사고 발생 즉시 승객 안전을 최우선으로 대응했고, 그 과정에서 모든 안전 절차가 정상적으로 작동했음을 분명히 밝힌다”고 했다.

한편 이날 더불어민주당은 한강버스 사고를 두고 오세훈 서울시장을 향해 “서울시민의 생명을 건 한강버스 운항을 전면 중단하라”고 촉구했다. 김민석 국무총리도 사고 원인을 규명하고 안전 대책을 점검하라고 서울시에 특별 지시를 내렸다.