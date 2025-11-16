45만㎡ ‘용산서울코어’ 27일 착공, 2030년 입주 국제업무·스마트산업·주거·문화 잇는 입체복합도시 32조 생산효과·14만명 고용, 경제 파급력도 최대

[헤럴드경제=정주원 기자] 서울의 마지막 초대형 개발사업인 용산국제업무지구(YIBD)가 마침내 움직이기 시작했다. 10년 넘게 방치돼 온 이 사업이 오는 27일 ‘용산서울코어’ 기공식을 통해 본격적인 개발 단계로 넘어간다. 서울시는 이를 “서울의 미래 100년을 여는 도시혁신 프로젝트”라고 규정하며 글로벌 5대 도시 도약의 핵심 축으로 삼고 있다.

이번에 착공하는 용산서울코어는 서울역, 용산역, 한강 변을 하나로 잇는 입체복합수직도시를 표방한다. 서울 중심부의 입지적 강점을 극대화해 ▷국제업무 ▷스마트산업 ▷주거·문화·생활 기능이 한 공간 안에서 연결되는 ‘콤팩트 시티’를 구현한다는 목표다.

개발 면적만 45만6000㎡에 달하는 초대형 사업으로, 2028년까지 도로·공원 등 기반 시설 조성을 완료한 뒤 이르면 2030년 기업·주민 입주가 시작된다.

서울시는 지난해 2월 개발계획을 발표한 이후 각종 인허가 절차를 속도감 있게 추진해 왔다. 특히 구역지정 이후 12개월 만에 실시계획인가·고시를 완료해 서울 내 도시개발사업 평균 대비 20개월 이상 단축했다. 서울시·코레일·서울주택도시개발공사(SH)가 공동으로 참여하는 공공주도 방식도 속도전의 배경으로 꼽힌다.

용산국제업무지구는 기능별로 크게 국제업무존·업무복합존·업무지원존으로 구분된다. 국제업무존에는 글로벌 본사 유치를 위한 초고층 빌딩군을 배치하고, 업무복합존에는 오피스·오피스텔·상업시설이 들어선다.

업무지원존에는 주거·의료·교육시설 등이 조성된다. 또한 용산역을 중심으로 입체 보행 네트워크를 구축해 보행성과 대중교통 연계성을 높인다. 전체 부지의 41.8%를 공원·도로 등 기반 시설로 확보하고, ‘바람길·일조·개방감’ 등을 고려한 구조로 계획해 한강 변과 자연스럽게 연결되는 개방형 도시공간을 조성할 예정이다.

경제적 파급력도 상당할 전망이다. 서울시에 따르면 개발 과정에서 약 14만6000명 고용, 32조6000억원 생산유발 효과가 발생하고, 조성 이후에도 연 3조3000억원 생산유발·연 1만2000명 고용이 기대된다. 세계적 복합업무지구인 뉴욕 ‘허드슨야드’나 일본 ‘아자부다이힐즈’를 벤치마킹한 균형 개발 모델로, 서울·대한민국의 국제 경쟁력을 높일 도시 축으로 자리 잡는다는 구상이다.

주택공급도 신속하게 추진한다. 시는 내년 말 분양을 목표로 토지 분양 및 건축 인허가 지원에 속도를 내고, 기존 계획된 1만3000호 공급안(지구 내 6000호·주변 7000호)에 더해 추가 물량 검토도 병행한다. 다만 기반 시설 계획을 전면 수정해 물량을 확대할 경우 최소 2년 이상 지연이 불가피하다는 점에서, 현행 개발계획 틀 안에서 실현할 수 있는 방안을 우선 검토한다는 입장이다.

오는 27일 열리는 기공식은 ‘서울의 중심, 내일의 중심’을 슬로건으로 약 5000여명이 참석한 가운데 진행된다. 임창수 서울시 미래공간기획관은 “용산서울코어는 서울의 미래 100년을 여는 도심 재창조 프로젝트로서 세계 도시들과 경쟁하기 위해 단순한 개발이 아니라 기술과 문화 그리고 사람 중심의 새로운 도시문화를 만들어가겠다”며 “서울을 세계 5대 글로벌 도시로 도약시키는 결정적 계기가 될 것”이라고 했다.