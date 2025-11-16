[헤럴드경제=김성훈 기자] 서울시 한강버스가 15일 수심이 얕은 곳을 지나다 강바닥에 걸려 멈추는 사고가 일어났다. 더불어민주당은 “서울시민의 생명을 건 한강버스 운항을 전면 중단하라”고 촉구했다.

서울시 등에 따르면, 15일 잠실선착장 인근에서는 한강버스가 수심이 얕은 곳을 지나다 강바닥에 걸려 멈추는 사고가 발생해 타고 있던 승객 82명 전원이 구조됐다.

이에 서울시는 안전 확인을 위해 한강버스 일부 구간 운항을 다시 중단하기로 했다. 한강버스는 지난 9월 정식 운항을 시작했지만 결함 발생 등으로 열흘 만에 운항을 중단한 바 있는데, 재차 중단되는 것이다.

민주당 ‘오세훈 시정실패 정상화 태스크포스(TF)’와 서울시당 새서울준비특별위원회는 16일 국회에서 기자회견을 열어 “(어제 사고는) 서울시가 시민의 안전 위에 보여주기 행정을 쌓아 올릴 때 어떤 위험이 발생하는지를 명확히 보여주는 신호”라며 운항 전면 중단을 촉구했다.

이들은 한강버스 개통 첫날부터 총 16차례 사고가 있었다면서 “수차례 경고에도 오 시장이 한강버스 사업을 중단하지 않는 이유를 알 수 없다. 전시행정을 위해 시민 안전을 담보로 잡고 있는 게 아니라면 도대체 무엇이냐”고 지적했다.

이어 서울시에 그간 발생한 한강버스 안전사고의 원인과 대응 과정에 대한 조사 결과 공개, 각 선착장의 안전 기준·시설물 관리·비상대응 체계 전면 개선, 사업 지속가능성 및 공공교통으로서의 실효성 평가 설명을 요구했다.

정청래 대표를 비롯한 의원들도 이날 페이스북을 통해 사고에 우려를 표하며 오 시장을 비판했다. 정 대표는 한강버스 사고를 다룬 기사를 게재하며 “안전 행정보다 더 중요한 행정은 없다”고 말했다.

박상혁 원내소통수석부대표는 “오 시장의 무능과 욕심이 시민 안전을 위협한다”고, 김성회 의원은 “모든 행정을 선거에 맞춰 급하게 하면 안 된다”고 각각 적었다.