[헤럴드경제=박혜림 기자] 충남 천안시 동남구 풍세면 이랜드패션 물류센터 화재가 발생 이틀째인 16일까지 진화 작업을 이어가고 있다.

충남소방본부는 이날 소방관 150여 명과 소방차·장비 80여 대를 투입해 연소 확산을 막기 위한 작업을 진행 중이라고 밝혔다.

소방 당국에 따르면, 건물 골조가 장시간 고열에 노출되며 일부 붕괴가 발생해 현재로서는 내부 진입이 불가능한 상황이다. 이에 외부에서 내부를 향해 분당 최대 7만5000L의 물을 쏟아붓는 방식으로 화재 진압을 진행 중이다.

화재는 전날 오전 6시 8분 건물 4층에서 시작됐으며, 신고 접수 7분 만에 ‘대응 1단계’, 약 50분 만에 ‘대응 2단계’로 확대됐다. 장비 150대와 소방인력 430명이 동원돼 초동 대응에 나선 결과, 발생 9시간 30여분 뒤인 오후 3시 31분 큰 불길은 잡혔다. 이후 오후 7시 30분 대응 2단계가 해제됐지만, 16일 오전 6시 기준으로는 여전히 대응 1단계를 유지하고 있다.

다만 내부에 쌓여 있던 의류와 각종 적재물이 ‘불쏘시개’ 역할을 하면서 완전 진화에는 어려움이 이어지고 있다.

이 물류센터는 2014년 7월 준공된 대형 의류 물류시설로, 지하 1층·지상 4층 규모에 연면적은 약 19만3210㎡(축구장 27개 크기)에 달한다. 화물차 150대가 동시에 접안할 수 있고, 하루 최대 5만 박스, 연간 400만~500만 박스를 처리한다. 당시 보관 중이던 의류·신발 등이 1만 점 이상이었던 것으로 알려져 피해 규모가 상당할 것으로 전망된다.

화재가 업무 시작 전 발생해 인명 피해는 없었다. 당시 근무 중이던 경비원 등 직원 3명도 119 신고 후 스스로 대피했다.

소방 관계자는 “건물이 일부 붕괴한 상태라 내부로 진입이 불가하지만, 장비들을 활용해 계속 진화 작업을 이어 나갈 예정”이라며 “완전 진화까지는 시간이 조금 더 걸리겠지만 확대 연소로 이어지지는 않을 것으로 보인다”고 말했다.