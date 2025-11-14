구청장 전국노래자랑 무대에 동원 의혹 女 간부 공무원 8명 평일 공무 출장 신청

[헤럴드경제=한지숙 기자] 여성 간부 공무원들이 KBS 전국노래자랑 무대에서 구청장의 백댄서를 하기 위해 공무출장을 쓴 것과 관련해 행정안전부가 사실 관계 파악에 나섰다. 공무 출장의 목적과 승인 절차가 적절했는 지 살펴보기 위해서다.

14일 광주 북구 등에 따르면 행안부는 전날 북구에 전화를 걸어 경위서 제출을 요구했다. 공식 공문은 아니며, 빠른 제출을 요청했다.

북구는 공무원 8명이 어떤 사유로 출장을 신청했는지, 출장 시간이 규정에 맞았는지 등을 정리한 설명자료를 이날 중 행안부에 제출할 예정이다.

해당 공무원들에게는 출장비가 지급되지 않았으며, 자발적 참여라는 입장이다.

행안부는 사실 확인을 마친 뒤 추가 조치 여부를 결정할 방침이다.

앞서 광주 북구의 문인 구청장은 지난 6일 오후 광주 북구 동강대 운동장에서 진행된 KBS 전국노래자랑 ‘광주북구편’ 녹화 무대에 올라 윤수일의 ‘아파트’를 불렀다. 이때 여성 국·과장급 공무원 8명이 뒤 따라올라 백댄서 역할을 하며 춤을 췄다. 선글라스를 쓰고 스카프를 머리에 두른 이들은 응원도구를 흔들며 춤추면서 분위기를 띄웠다.

그러나 이들이 평일에 열린 이 행사에 참석하기 위해 사전에 공무출장을 신청한 사실이 확인되며 동원 논란이 일었다.

공무원노동조합 광주본부는 전날 낸 성명에서 “공무원들을 들러리 삼아 다른 공무원들의 자존감을 무너뜨렸다”며 “자발적 참여라고 해도 이를 용인한 구청장의 책임이 크다”고 지적했다.

민주노총 광주본부도 “백댄서 역할을 위해 공무수행 출장 처리한 것은 명백한 세금낭비”라며 “자발이라는 말로 여성 간부 공무원들을 동원하는 행태는 성인지감수성이 얼마나 빈약한지를 보여준다”고 비판했다.

문 구청장도 입장문을 내 “주민들에게 심려를 끼치고 조직 구성원들에게 부담을 드린 점에 대해 사과의 말씀을 드린다”며 “출장 신청은 직원들의 개별적 판단으로 이뤄졌다”고 수습에 나섰다.

문 구청장은 “사전 연습을 하거나 출장비를 지급하지 않은 것으로 확인했다”며 “여성 간부 공무원들만 참여해 제기된 우려의 목소리는 겸허하게 받아들여 세심히 살피겠다”고 했다.

해당 녹화분은 내년 2월15일 방송 예정이며, 논란이 된 구청장 참가 분량은 편집될 예정으로 알려졌다.