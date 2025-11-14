창립기념 행사서 신영수 대표 밝혀

CJ대한통운은 지난 13일 서울 종로구 본사에서 창립 95주년 기념행사를 개최했다고 14일 밝혔다. 이 자리에는 신영수(사진) 대표 등 경영진을 비롯한 임직원 200여 명이 참석했다. 전국 사업장과 해외 법인 임직원들은 온라인 생중계를 통해 행사에 함께했다.

신 대표는 “올해는 주 7일 배송체계를 중심으로 한 오네(O-NE) 사업의 본격적인 확장, TES기반 생산성 혁신, 수송·운송 체계 재정비 등 핵심 사업의 경쟁력을 강화했다”며 “더 치열하게 기술 혁신에 도전하고 글로벌 시장에서 경쟁력을 입증하자”고 밝혔다.

이어 “CJ대한통운의 지향점은 ‘고객이 원하는 것은 언제든, 어디서든, 무엇이든 해결하는 물류 기업’”이라며 “100주년인 2030년 글로벌 톱10 도약이라는 목표를 향해 모두가 한 방향으로 나아가자”고 당부했다.

1930년 조선미곡창고로 출발한 CJ대한통운은 95년간 대한민국 물류산업의 근대화를 이끌어온 국내 대표 물류기업으로 꼽힌다. 이날 기념행사는 구성원과 경영진이 자유롭게 소통하는 타운홀 형태로 진행됐다. 신 대표는 올해 사업 성과와 개선 과제를 공유하고, 중기 경영전략의 방향을 제시했다. 장기근속자와 성과조직에 대한 시상도 이뤄졌다. 10년부터 35년에 이르는 장기근속자 413명에게 특별휴가와 포상이 지급됐다. 이어 성과조직 포상제 ‘CJL Awards(어워즈)’에서는 ‘매일오네 서비스’를 적극 확대한 영업본부 영업1담당 2팀 등 총 23개 조직이 공로를 인정받아 각각 최대 1000만원의 포상금을 받았다. 도전적 시도를 격려하는 ‘의미 있는 실패상’도 함께 수여됐다. 양대근 기자