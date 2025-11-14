시장상황점검회의 개최해 “가용수단 적극 활용 대처”

[헤럴드경제=양영경 기자] 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 14일 “원·달러 환율이 한때 1470원을 상회하는 등 외환시장에서 불확실성이 확대되는 상황에 대해 우려를 표명한다”며 “외환수급 불균형이 지속되는 경우 가용 수단을 적극 활용하겠다”고 밝혔다. 최근 확대된 환율 변동성에 대응하기 위한 구두 개입성 발언으로 해석된다.

구 부총리는 이날 오전 이창용 한국은행 총재, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장과 시장상황점검회의를 개최하고 금융시장 동향을 점검하며 이같이 말했다.

기재부에 따르면 참석자들은 최근 거주자들의 해외투자 확대 등으로 원·달러 환율이 한 때 1470원을 웃도는 등 외환시장에서 불확실성이 확대되고 있는 상황에 대한 우려를 표명했다. 그러면서 ‘구조적인 외환수급 개선’이 필요하다는 데 공감했다.

특히 해외투자에 따른 외환수급 불균형이 지속되는 경우 시장 참가자들의 원화 약세 기대가 고착화돼 환율 하방 경직성에 중대한 영향을 미칠 수 있다”고 진단했다.

이에 따라 외환·금융당국은 국민경제와 금융·외환시장의 안정을 위해 환율상승 원인을 면밀히 분석하고, 국민연금과 수출업체 등 주요 수급 주체들과 긴밀히 논의해 환율 안정 방안을 마련하기로 했다.

참석자들은 국내 주식시장에 대해 단기 변동성은 있지만 전반적으로 안정된 모습이라고 평가했다. 채권시장에 흐름과 관련해선 앞으로 금리 흐름에 대한 시장의 기대 변화 등에 따라 국채금리가 상승했지만, 2025년 세계국채지수(WGBI) 편입 등 고려 시 우리 국채에 대한 수요 기반은 견조하다고 봤다.

서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 이날 오전 9시 25분 현재 전 거래일 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)보다 5.5원 내린 1462.2원을 기록했다. 환율은 전날보다 4.2원 오른 1471.9원에서 출발해 10분 만에 1474.9원으로 치솟았다. 이후 시장상황점검회의에서 시장 개입성 발언이 나오자 1456.4원까지 떨어졌다.