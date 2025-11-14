[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 관악구(구청장 박준희·사진)가 오는 18일부터 ‘사회적경제 코워킹스페이스’에 입주할 사회적경제기업을 모집한다고 밝혔다.

관악구 난향꿈둥지 4층에 자리한 ’사회적경제 코워킹스페이스‘는 구가 사회적경제기업의 안정적인 사업 기반 구축을 돕기 위해 저렴한 임대료로 사무공간을 지속적으로 지원해 온 입주 시설이다.

입주기업들은 공용공간에서 팀 활동, 정기 회의, 홍보영상 촬영, 역량 강화 교육 등을 진행하며 공간을 다양하게 활용하고 있다.

특히, 올해는 입주기업들이 협력하여 ’청소년 대상 창업멘토링 특화 프로그램(우리동네 업고 프로젝트, 열정UP! 실전GO!)‘을 함께 진행하는 등 코워킹스페이스를 통한 네트워킹 사례를 보여주었다.

이번에 모집하는 공간은 2인실 1개(5.8㎡), 4인실 1개(8.4㎡) 총 2개실이다.

모집 대상은 ▷(예비)사회적기업 ▷협동조합 ▷마을기업▷자활기업 등 사회적경제기업이며, 선정된 기업은 3년간 코워킹스페이스에 입주하게 된다.

신청 기간은 18일부터 24일 오후 5시까지이다.

구는 ▷지역사회 연계성 ▷지역사회 기여 및 연계성 ▷사업 성과 및 성장 가능성 등 7개 항목에 대한 심사를 거쳐, 최종 선정된 입주기업 발표를 12월 중에 개별 통지할 예정이다.

선정된 입주 기업들은 저렴한 임대료 외에도 5층 공용공간 활용, 사회적경제기업 간 네트워킹 등 다양한 혜택을 누릴 수 있다. 또한, 한 차례에 한하여 평가를 통해 입주 연장도 가능하다.

박준희 구청장은 “사회적경제기업 코워킹스페이스 공간 지원 사업이 우리 구의 많은 기업들에게 자립의 큰 밑거름이 되기를 기대한다”라며, “관악구가 사회적경제기업이 나아갈 방향을 제시하는 이정표가 될 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 말했다.