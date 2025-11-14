13일 ‘대한민국 국제 물주간(KIWW) 2025’ 물 분야 인프라 성능 AI 전환 방안 공동 모색

[헤럴드경제=이태형 기자]한국수자원공사(K-water)는 13일 대구 북구 엑스코(EXCO)에서 열린 ‘대한민국 국제 물주간(KIWW) 2025’에서 경제협력개발기구(OECD) 등 국제기구 및 국내 주요 연구기관과 함께 ‘물 인프라 성능향상 워크숍’을 개최했다고 밝혔다.

이번 워크숍은 이공지능(AI) 및 디지털트윈 기반 물관리 기술로 물 인프라 분야의 성능과 지속가능성을 발전시키기 위한 전략을 논의하기 위해 마련됐다.

지난 12일 한국수자원공사의 화성 AI 정수장이 OECD 주관 글로벌 인프라 품질 인증 ‘BDN(Blue Dot Network)’을 받은 데 이어, 이번 워크숍에서는 인증을 담당한 OECD BDN 사무국과 한국과학기술원(KAIST), 국가기술표준원, 전문가 등 약 50여 명이 참석해 기술과 정책을 아우르는 심도 있는 논의가 이어졌다.

이날 ▷한국수자원공사의 디지털 물관리 추진 전략 ▷OECD의 지속 가능 인프라 성능 향상방안 ▷KAIST의 로봇 딥테크 기반 인프라 관리 기술 ▷국가기술표준원의 국가 표준화 추진현황 및 전략 등 구체적인 실행 로드맵이 제시됐다.

문숙주 한국수자원공사 수도부문장은 “이번 워크숍을 통해 국제사회와 기술 교류의 폭을 넓히는 동시에, 물 인프라의 지속가능성과 혁신을 한층 강화하는 계기가 됐다”라며 “앞으로도 지속적인 협력을 통해 물 인프라 분야의 기술력과 글로벌 표준을 함께 이끌고, 첨단 기술을 바탕으로 한 물관리 체계를 구축하겠다”라고 말했다.