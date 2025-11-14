[헤럴드경제=양대근 기자] 아우디 코리아(사장 스티브 클로티)는 아우디 공식 딜러사인 아이언오토(대표이사 김민규)가 대구 서비스센터를 오는 17일 리뉴얼 오픈한다고 14일 밝혔다.

이번에 새롭게 문을 여는 아우디 대구 서비스센터는 연면적 4712.12㎡ 규모에 총 17개의 워크베이를 갖추고 있으며, 일 최대 35대의 차량을 정비할 수 있는 시설을 갖췄다. 일반 정비와 차량 진단, 보증 수리뿐 아니라 사고 수리까지 가능한 원스톱 서비스를 제공하며, 숙련된 전문 테크니션들이 신속하고 전문적인 서비스를 지원한다.

스티브 클로티 아우디 코리아 사장은 “아우디 대구 서비스센터의 리뉴얼 오픈은 지역 고객에게 더욱 향상된 서비스 경험을 제공하고, 서비스 품질 강화를 위한 중요한 이정표가 될 것”이라며, “앞으로도 고객의 기대에 부응하는 최상의 서비스를 제공하고, 아우디의 프리미엄 브랜드 가치와 경험을 전달할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

김민규 아이언오토 대표는 “새롭게 단장한 아우디 대구 서비스센터는 대구·영남권 고객들의 서비스 접근성을 한층 높일 것”이라며, “지역 고객에게 안정적이고 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하며 고객 만족을 최우선으로 하겠다”고 전했다.

아우디 대구 서비스센터는 대구광역시 서구 서대구로63길 5에 위치하며, 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영된다. 리뉴얼 오픈을 기념해 한 달간 서비스센터 입고 고객 전원에게 아우디 장우산을 증정한다.

아이언오토는 부산, 울산, 경남 지역 아우디 공식 딜러사로서 2019년 국내 최대 규모의 아우디 양산 서비스센터를 시작으로 현재 5개 지역(부산 금정·해운대·창원·울산·김해)에 신차 전시장과 양산 공식 인증 중고차 전시장, 그리고 7곳의 서비스센터(민락·금정·양산·창원·진주·울산·대구)를 운영하고 있다.

한편 아우디 코리아는 지속적인 네트워크 확장과 서비스 품질 강화를 통해 고객 접점을 확대하고, 더 많은 고객에게 차별화된 프리미엄 서비스를 제공하기 위한 노력을 이어갈 계획이다.