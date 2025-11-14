[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 송도국제도서관이 개관 2주일 만에 방문객 수 5만 명을 돌파했다.

13일 인천시 연수구에 따르면 송도국제도서관은 지난 11일 기준 총 5만3902명의 이용객이 방문한 것으로 집계됐다.

특히 평일 평균 3148명이 도서관을 찾았다. 주말에는 7965명의 이용객이 방문하는 등 개관 2주 만에 급부상했다.

또 송도국제도서관의 독특한 실내 공간은 온라인(SNS)에서 큰 화제를 모으고 있다.

도서관 내부 공간을 담은 게시물이 단일 조회수 22만 회를 넘어서면서 공공시설로서는 이례적으로 자발적인 콘텐츠 확산이 이어지고 있다.

연수구는 송도국제도서관을 송도국제도시의 문화 중심지로 만들기 위해 국제 설계 공모를 진행해 건축물을 설계하는 등 공간 완성도를 높이는 데 집중했다.

또 도서관 예산의 분담 비율을 기존 인천시 30%, 연수구 70%에서 인천시 70%, 연수구 30%로 재조정해 구민들의 재정 부담을 덜었다.

이재호 구청장은 “기존의 딱딱한 도서관 이미지를 탈피하고 책과 사람이 자연스럽게 어우러지는 공간으로 만들어진 것이 주민들의 큰 호응을 얻고 있는 것 같다”고 밝혔다.