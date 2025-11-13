[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구지역 롯데백화점(대구점·상인점)이 오는 14일부터 30일까지 ‘겨울 정기 세일’을 진행한다.

13일 롯데백화점에 따르면 이번 겨울 정기 세일에는 약 200여 개 브랜드가 참여해 겨울 F·W 시즌 신상품을 최대 50% 할인한 가격에 선보인다.

11월부터 시작된 영하권 추위로 동절기 상품 수요가 급증함에 따라 패션, 스포츠, 리빙 상품군 등 전 상품군에서 풍성한 할인 혜택을 마련했다.

먼저 ‘엠씨’, ‘캐리스노트’, ‘올리브데올리브’ 등의 여성 패션 브랜드에서는 이른 한파에 맞춰 겨울 상품을 최대 20% 할인된 가격에 판매한다.

‘로가디스’, ‘앤드지’, ‘지이크’ 등 남성 패션 브랜드에서 최대 30% 할인된 가격에 겨울 상품을 만나볼 수 있다.

이른 추위에 맞춘 특별한 겨울 상품행사도 마련했다.

대구점 지하 2층 특설 행사장에서는 14일부터 25일까지 SPA 브랜드인 ‘스파오’의 다양한 겨울 패션 상품을 만나볼 수 있는 ‘스파오 겨울 아우터 특집전’을 진행한다.

패딩 점퍼를 비롯해 조끼, 코트 등 다양한 겨울 패션 상품을 만나볼 수 있다.

또 14일부터 20일까지 같은 장소에서는 ‘탠디, 캉골 잡화 특집전’을 진행한다. ‘탠디’의 다양한 겨울 부츠를 만나볼 수 있으며 ‘캉골’의 ‘버킷백’, ‘크로스백’ 등의 가방을 합리적인 가격에 선보인다.

상인점 4층 특설행사장에서는 14일부터 20일까지 ‘디스커버리 방한 상품전’을 진행한다. 경량다운, 패딩 등 아우터를 비롯해 방한부츠까지 다양한 방한 상품을 최대 40% 할인된 가격에 판매한다.

같은 기간 1층 ‘제이에스티나’ 매장에서는 ‘주얼리 인기 상품전’을 열고 액세서리 제품을 최대 50% 할인 판매하며 수험표를 지참한 수험생에게는 추가 10% 할인 혜택을 제공한다.

올해 마지막 세일을 기념해 풍성한 쇼핑 혜택도 준비했다. 세일 첫 주말인 14일부터 16일까지 구매금액에 따라 7% 상당의 롯데상품권을 선착순으로 증정한다.

엄선웅 롯데백화점 대구점장은 “올 한 해를 마무리하는 마지막 정기세일을 맞아 풍성한 상품과 특별한 혜택을 준비했다”며 “이번 겨울 정기 세일 기간 동안 롯데백화점에서 합리적이고 즐거운 쇼핑을 경험하시기를 기대한다”고 말했다.