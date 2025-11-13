특검, 도이치주포 이모씨와 나눈 메시지 공개 특검 “공판 등서 불륜 용어 쓴 적 없어”

[헤럴드경제=신혜원 기자] 민중기 특별검사팀은 김건희 여사 측이 ‘특검이 불륜 프레임을 만들고 있다’고 주장한 데 대해 “뭘 갖고 그렇게 말하는 건지 이해할 수 없다”고 반박했다.

특검팀 관계자는 13일 브리핑에서 관련 질의에 “공판이나 증거 제시 과정에서 불륜이라는 용어를 쓴 바 없고, 그렇게 보이도록 한 사실도 없다”며 이같이 말했다

그는 “피고인(김 여사) 측이 어떤 근거로 그렇게 말하는지, 그렇게 말하는 게 피고인의 명예와 관련해 과연 바람직한지 개인적으로 매우 의문”이라며 “특검 측 입장은 그렇게 한 바도 없고 그럴 의도도 없다는 것”이라고 강조했다.

김 여사 측은 서울중앙지법 형사합의27부(우인성 부장판사) 심리로 열린 보석(보증금 등 조건을 붙인 석방) 심문을 하루 앞둔 지난 11일 재판부에 “특검팀이 불륜 의혹을 형성해 여론 프레임을 구축하고 있다”는 취지의 의견서를 냈다.

특검팀이 지난 7일 재판에서 도이치모터스 주가조작 ‘주포’로 알려진 이모씨와 김 여사가 나눈 카카오톡 메시지 내용을 불필요하게 공개해 마치 불륜이 이뤄진 것처럼 보이게 했다는 것이다.

공개된 메시지에서 이씨는 “난 진심으로 네가 걱정돼서 할 말 못할 말 못하는데 내 이름을 다 노출하면 다 뭐가 돼. 김00이가 내 이름 알고 있어. 도이치는 손 떼기로 했어”라고 말했다. 이에 김 여사는 “내가 더 비밀 지키고 싶은 사람이야 오히려”라고 답했다.

해당 메시지가 공개된 뒤 김 여사가 어지럼증과 구토 증세 등을 호소해 재판이 중단됐고 김 여사는 얼마 후 구치소로 복귀했다.

김 여사 측은 이씨가 사건 관련 주요 인물이 아닌데도 특검팀이 망신 주기를 한다는 입장이다.

검찰 수사 단계에서 불기소 처분된 이씨는 도이치모터스 주가조작과 관련한 새로운 범죄 혐의가 드러나 특검팀 수사선상에 올랐다.

그는 지난달 특검팀 압수수색 도중에 도주해 현재 지명수배된 상태다.