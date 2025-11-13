행안부, 15일부터 대설·한파 대책 기간 운영…대설 안내 문자 시범 실시

[헤럴드경제=이태형 기자]정부가 적설량 정보제공 주기를 1시간에서 10분 단위로 단축해 대설 상황에 대한 신속한 초기 대응에 나서고, 수분 함유량이 많아 시설물 붕괴를 일으키는 이른바 ‘무거운 눈’인 ‘습설’ 예보 지역을 전국으로 확대한다.

13일 행정안전부는 정부세종청사에서 관계 부처와 함께 이 같은 내용을 담은 ‘겨울철 자연 재난 종합대책’을 발표했다.

이날 발표된 대책을 보면, 먼저 대설에 대비하기 위해 정부는 방재기상정보시스템의 적설 자료 제공 주기를 지점별 1시간 단위에서 10분 단위로 단축해 관계기관의 재난 대응력을 강화한다.

이와 함께 습설 위험에 대비하기 위해 ‘무거운 눈’, ‘보통 눈’, ‘가벼운 눈’ 등 3단계로 강설 정보를 제공하고, 예보 발령 지역을 강원·충청·전라·경북에서 전국으로 확대한다.

호우 긴급 재난 문자와 유사한 형태로 ‘대설 재난 문자’ 발송을 수도권·충남·전북에서 시범 운영하고, 위험시 재난 문자를 통해 주민 행동 요령을 안내할 예정이다.

정부는 또 원예·특작 시설, 전통시장 아케이드, 가금류 축사 등 적설 시 붕괴 우려가 있는 시설에 대한 설계기준을 개선하고, 시설 점검을 계속해 나갈 계획이다.

도로 살얼음에 대해 상시 대응체계를 마련하고, 취약 구간에는 제설제를 예비 살포한다. ‘선 제설 후 통행’을 원칙으로 노면 적설량이 10㎝ 이상 등 일정 수준 이상 쌓이면 우선 교통을 통제해 제설 작업을 실시할 방침이다.

교통안전을 위해 티맵·카카오내비·아이나비 등 내비게이션을 활용해 운전자에게 결빙 취약 구간을 실시간으로 안내한다.

정부는 대설과 함께 한파에 대비하기 위해 양식장의 실시간 어류 수온 관측망을 기존 190개에서 200개로 늘리고, 저수온 현장대응반을 운영해 필요시 조기출하 등을 지원한다.

농축산물 보호를 위해 보온 덮개 등 한파 예방시설과 월동 대비 원예 특작·축산 등 보온 대책·기술을 지원하고, 수도 동파 예방을 위해 수도 계량기 보온 조치 등을 안내하고 동파 시 응급 복구를 위한 자원 확보도 독려해 나갈 방침이다.

정부는 겨울철 자연 재난 대응에 우수한 성과를 낸 지방정부를 선정해 내년 6월 특별교부세 등 인센티브를 제공할 예정이다.

윤호중 행안부 장관은 “정부는 국민께서 다가오는 겨울을 안전하고 따뜻하게 보내실 수 있도록 예보를 뛰어넘는 기상 상황까지 고려해 겨울철 자연 재난 취약지역과 시설을 중심으로 중점 관리하겠다”라며 “지방정부와 함께 특히 한파에 취약한 어르신, 저소득층 등에 대한 맞춤형 안전관리를 세심하고 꼼꼼하게 추진해 나가겠다”라고 밝혔다.