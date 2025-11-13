홍콩 디즈니랜드서 ‘디즈니+ 오리지널 프리뷰’ 루크 강 아태 총괄 “韓 등 아태서 콘텐츠 지속 제작” 내달 24일 ‘메이드 인 코리아’ 공개…시즌2도 제작

[헤럴드경제(홍콩)=손미정 기자] “오늘은 한국 등 아시아태평양(APAC) 지역에서 디즈니가 지속적인 오리지널 콘텐츠를 선보이겠다는 의지를 재확인하는 자리입니다. 최고의 스토리텔러들과의 협업으로, 오직 디즈니만이 선사할 수 있는 방식으로 최고의 엔터테인먼트를 전하겠습니다.”

루크 강 월트디즈니 컴퍼니 아태지역 총괄 사장은 13일(현지시간) 홍콩 디즈니랜드 호텔 콘퍼런스 센터 신데렐라 볼룸에서 진행된 ‘디즈니+ 오리지널 프리뷰’ 행사에서 이렇게 말했다. 지난 5년 간 아태지역에서만 155편 이상의 디즈니+ 오리지널 콘텐츠를 제작한 가운데, 한국과 일본 등 전 세계적 주목을 받는 지역 오리지널 콘텐츠를 ‘글로벌 프랜차이즈’ 수준으로 확장하겠다는 것이 월트디즈니 컴퍼니의 장기적 계획이자 목표다.

강 사장은 “아태 지역의 이야기들은 유럽과 남미 등 점점 더 많은 글로벌 공감대를 얻고 있다”면서 “디즈니의 역할은 이 같은 뛰어난 작가·감독·프로듀서·배우들이 만들어낸 이야기가 전 세계에 닿을 수 있도록 돕는 것”이라고 밝혔다.

월트디즈니 컴퍼니(이하 디즈니)는 이날 행사에서 한국 오리지널 콘텐츠 9편을 포함, 아태 지역 창작자들과 함께 제작한 APAC 및 글로벌 오리지널 기대작들을 공개했다. 콘텐츠 예고편과 프리뷰 상영, 배우 및 제작진 질의응답 등으로 구성된 행사에는 아태 지역과 미국, 호주, 남미 등 전 세계 400명의 취재진이 참석해 성황을 이뤘다.

정우성·현빈·신민아·지창욱…더욱 화려해진 韓 라인업

이 자리에서는 현재 공개 중인 지창욱과 도경수 주연의 ‘조각도시’를 비롯해 올 연말 및 내년에 공개가 확정된 디즈니+ 드라마 시리즈 7편이 소개됐다.

현빈·정우성 주연의 ‘메이드 인 코리아’, 박보영·김성철 주연의 범죄 액션 ‘골드랜드’, 인기 액션 시리즈 ‘킬러들의 쇼핑몰 시즌2’, 신민아와 주지훈, 이종석 주연의 ‘재혼 황후’, 아이유·변우석 주연의 로맨틱 코미디 ‘21세기 대군부인’, 수지와 김선호가 연기한 ‘현혹’ 등이다.

이날 무대에는 정우성, 현빈, 우도환, 지창욱, 도경수, 신민아, 주지훈, 이세영, 박보영, 김성철, 이현욱, 이동욱, 김혜준 등 공개 예정작의 주역들과 제작진이 대거 올라 행사의 화려함을 더했다.

디즈니+의 최고 기대작은 12월 24일 첫 공개되는 ‘메이드 인 코리아’다. 1970년대, 넘치는 야망으로 중앙정보부 요원과 밀수꾼으로 이중생활을 하는 기태(현빈 분)가 집념의 검사 건영(정우성 분)과 대치하며 그리는 정치 첩보물이다. 영화 ‘내부자들’과 ‘하얼빈’, ‘남산의 부장들’을 연출한 우민호 감독의 첫 온라인동영상서비스(OTT) 시리즈 도전작이다. 시즌2도 이미 확정돼 제작 중으로, 내년 공개를 목표로 하고 있다.

정우성은 “역사적 사실에 근거한 가상의 이야기 속에 인간의 내면과 욕망을 극단적으로 보여주는 작품”이라면서 “차별성 있는 이야기가 있는 드라마”라고 소개했다. 현빈은 “실제 시대적 배경과 허구가 가미된 새로운 탄탄한 이야기에 끌렸다”면서 “드라마를 통해 뜨겁게 겨울을 보내시길 바라는 마음이다”고 말했다.

지난 5일 첫 공개된 액션 시리즈 ‘조각도시’의 주역들도 이날 행사에 참석했다. ‘조각도시’는 억울한 누명으로 종신형을 선고받은 한 남자가 모든 것이 계획이었음을 알게 된 후 복수를 실행하는 이야기를 담았다. 타인의 인생을 조각하는 인물이자 악역인 ‘요한’을 분한 도경수는 “(첫 악역에) 설렘이 컸다”면서 “보시는 분들이 ‘나쁘다’는 감정을 느낄 수 있게 노력하며 촬영에 임했다”고 말했다.

드라마 ‘골드랜드’는 밀수 조직으로부터 넘겨받은 금괴를 둘러싸고, 탐욕과 배신이 얽히며 벌어지는 사투를 그린 작품이다. 영화 ‘공조’, ‘창궐’로 연출력을 인정받은 김성훈 감독과 영화 ‘광해, 왕이 된 남자’, ‘올드보이’ 등을 집필한 황조윤 작가가 의기투합했다. 내년 상반기 공개 예정인 ‘21세기 대군부인’은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로, 평민 재벌인 여자와 왕의 아들인 남자의 로맨스를 그렸다. 지난 2024년 ‘선재 업고 튀어’ 이후 변우석의 복귀작이다.

지난 2024년 글로벌 흥행에 성공한 액션 드라마 ‘킬러들의 쇼핑몰’도 내년 시즌2로 돌아온다. 시즌1의 주역인 이동욱과 김혜준, 금해나 등 반가운 얼굴들이 다시 한번 시청자들을 찾는다. 여기에 미국 HBO 드라마 ‘도쿄바이스 시즌2’ 등으로 글로벌 인지도를 쌓은 현리와 오카다 마사키, 정윤하가 새롭게 합류했다.

로맨스 판타지 웹툰을 실사화하는 등 한국을 비롯해 아태 지역에서 영감을 받은 오리지널 콘텐츠를 제작해 선보이려는 노력도 계속된다.

먼저 글로벌 누적 조회수 약 26억회의 동명의 인기 웹툰을 실사화한 ‘재혼 황후’가 내년 공개된다. 동대제국의 황후가 노예에게 빠진 황제로부터 이혼 통보를 받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자와의 재혼 허가를 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 서사극이다. 내년 공개를 확정한 ‘현혹’은 1935년 경성을 배경으로 한 드라마다. 반세기가 넘도록 세상 밖으로 나오지 않아 소문만 무성한 한 여인의 초상화를 의뢰받은 화가가 그녀의 신비로운 비밀에 다가가게 되면서 벌어지는 이야기를 다룬다.

日 인기 게임 애니화…“다양한 원천에서 이야기 발굴”

예능 라인업에도 공을 들였다. 운명술사들의 서바이벌 예능 ‘운명전쟁49’, 내달 공개되는 방탄소년단 지민과 정국이 함께 여행을 떠나는 ‘이게 맞아?! 시즌 2’ 등이다.

‘운명전쟁49’는 49인의 운명술사들이 모여 여러 미션을 통해 자신의 운명을 시험하는 서바이벌 예능이다. 디즈니는 전 세계적 관심이 높은 ‘K-샤머니즘’을 소재로 한 서바이벌을 통해 ‘K-예능의 신세계’를 열겠다는 포부다. ‘흑백요리사’, ‘뭉쳐야 찬다’ 등을 연출한 제작진이 참여해 기대를 모은다.

이날 디즈니는 일본의 콘텐츠 라인업도 함께 선보였다. 특히 일본의 전설적 게임 크리에이터인 코지마 히데오와의 첫 협업을 통한 일본 애니메이션 시리즈 ‘데스 스트랜딩: 고립(가제)’ 제작 소식이 공개돼 큰 관심을 받았다. 전 세계적 사랑을 받은 포스트 아포칼립스 액션 어드벤처 게임 ‘데스 스트랜딩’ 세계관을 바탕으로 한 수작업 2D 애니메이션이다. 현재 제작 중으로 공개 시기는 미정이다.

코지마 감독은 “게임이 원작인 서사를 애니메이션만의 이야기와 캐릭터로 표현할 계획”이라면서 “게임이 아닌 애니메이션의 장점을 잘 표현하는 작품이 될 것”이라고 말했다.

배우 지창욱이 함께한 한일 합작 로맨틱 코미디 ‘메리 베리 러브’도 내년 디즈니+를 통해 단독 공개된다. 실패한 한국인 디자이너가 일본 외딴섬에서 딸기 농부를 만나 인생을 새롭게 시작하면서 그리는 로맨틱 코미디다. 지창욱은 “일본에서 작업을 해보고 싶어 작품에 참여하게 됐다”며 “일본어를 못하는 설정이라 처음부터 우당탕탕하는 모습을 보실 수 있을 것”이라고 했다.

이 밖에도 디즈니+ 역대 시청수 1위 오리지널 애니메이션 ‘디즈니 트위스티드 원더랜드’ 에피소드 후반부의 최초 프리뷰를 비롯해 ‘도쿄 리벤저스: 삼천전쟁편(가제)’, ‘메달리스트 시즌 2’, ‘원댄스’, ‘캣츠 아이: 파트 2’ 등도 공개됐다.

디즈니는 이날 행사에서 향후에도 아태지역 내 최고의 창작자들과 지속적으로 협업하고, 이들의 창작 역량을 지원하겠다는 의지를 거듭 재확인했다.

캐롤 초이 월트디즈니 컴퍼니 아태지역 오리지널 콘텐츠 전략 총괄은 “디즈니는 차세대 창작자들과 협업하고, 다양한 창작 원천에서 영감을 얻어 관객을 새로운 세계로 이끄는 이야기를 끊임없이 발굴하고 있다”면서 “디즈니+에서 선보이는 작품들은 세대와 지역을 넘나들며 시청자들에게 즐거움과 놀라움, 깊은 공감을 전하는 이야기들이 될 것”이라고 말했다.