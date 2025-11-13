복합 안보 환경 대응·해양주권 수호 위해 공조체계 강화… 3중 감시망 구축 공감대 형성

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 동해 해역의 해양 주권 수호와 안보 태세가 한층 강화될 전망이다.

동해지방해양경찰청(청장 김성종)은 지난 12일 해군 제1함대사령부(사령관 곽광섭), 동해어업관리단(단장 오성현)과 함께 ‘해상 통합방위 및 해양주권 수호 강화를 위한 협조 회의’를 개최했다고 13일 밝혔다.

이번 회의는 최근 복합화되는 동해 해역의 안보 환경에 대응하고, 유관 기관 간 실질적인 공조체계를 구축하기 위해 마련됐다. 회의에서는 ▲제3국 어선의 불법조업 대응 ▲우리 어선의 안전 조업 보장 ▲접경 해역 위기 대응 공조체계 확립 등을 중점 논의했다.

특히 북방한계선(NLL) 인근 외국 어선의 이동 동향 및 조업 사례 공유, 유사시 신속한 정보 전달과 합동 대응 절차 가동 등 실질적 협력 방안이 집중 검토됐다.

또한 해경의 해상 순찰, 해군의 감시·경계 자산, 어업관리단의 단속 정보를 연계한 ‘3중 통합 감시체계’ 구축 필요성에도 공감대가 형성됐다.

김성종 동해지방해양경찰청장은 “이번 협조회의를 통해 해경·군·관 간 현장 중심의 공조체계를 한층 강화하고, 위기 대응 역량을 실질적으로 높이는 계기가 됐다”며 “앞으로도 국가 해양주권 수호와 해양안보 확립의 최전선에서 각 기관과 긴밀히 협력해 국민이 안심할 수 있는 동해를 지키겠다”고 말했다.

한편 이번 협조회의는 동해 해역의 안보와 안전을 위해 관계기관이 협력해 공동 대응 역량을 높이는 중요한 발판이 될 것으로 기대된다.