[헤럴드경제=김현경 기자] 장석남(60) 시인이 백석문학상의 영예를 안았다.

백석문학상을 주관하는 창비는 심사위원회가 장석남 시집 ‘내가 사랑한 거짓말’을 제27회 백석문학상 수상작으로 선정했다고 13일 밝혔다.

장석남 시인은 1965년 인천에서 태어나 1987년 경향신문 신춘문예로 등단하며 작품 활동을 시작했다. 시집 ‘새떼들에게로의 망명’, ‘지금은 간신히 아무도 그립지 않을 무렵’, ‘젖은 눈’, ‘왼쪽 가슴 아래께에 온 통증’, ‘미소는, 어디로 가시려는가’, ‘뺨에 서쪽을 빛내다’, ‘고요는 도망가지 말아라’, ‘꽃 밟을 일을 근심하다’, ‘내가 사랑한 거짓말’, 산문집 ‘물의 정거장’, ‘물 긷는 소리’, ‘시의 정거장’, ‘사랑하는 것은 모두 멀리 있다’ 등을 냈다. 김수영문학상, 정지용문학상 등을 수상했으며 현재 한양여자대학교 문예창작과 교수로 재직 중이다.

심사위원회는 “‘내가 사랑한 거짓말’은 깊은 철학적 사유와 섬세한 감수성으로 서정시의 지평을 넓혀온 장석남의 시가 이제 무심의 경지에 이르렀음을 증명하는 시집이다. 유려한 언어 감각과 냉철하고도 숙연한 응시로 서정적 아름다움과 윤리적 깊이의 절정을 보여준다”며 “자연에 대한 통찰, 일상과 인생에 대한 발견, 시대에 대한 신랄한 통렬함을 자연스럽게 넘나들며 사유의 진폭과 역사성, 그리고 혁명성을 두루 드러낸다. 원숙함으로 다다른 이 미학적 갱신이 최고의 성취로 이어졌기에, 이 시집을 올해의 수상작으로 선정했다”고 설명했다.

백석문학상은 백석 선생의 뛰어난 시적 업적을 기리고 그 순정한 문학 정신을 이어 받기 위해 자야(본명 김영한) 여사가 출연한 기금으로 1997년 10월 제정됐다.

상금은 2000만원이며 시상식은 만해문학상, 신동엽문학상, 창비신인문학상과 함께 11월 하순 개최될 예정이다.