19~21일 울산전시컨벤션센터에서 ‘2025 대한민국 지방시대 엑스포’ 열려 유명 셰프가 참여하는 ‘팔도미식관’, ‘고향사랑 기부 박람회’ 등 운영

[헤럴드경제=이태형 기자]대통령 직속 지방시대위원회는 19일부터 21일까지 울산전시컨벤션센터에서 ‘2025 대한민국 지방시대 엑스포’를 개최한다고 13일 밝혔다.

‘K-BALANCE 2025’라는 구호로 진행되는 이번 지방시대 엑스포는 정부의 자치분권·균형성장 정책 비전과 지역의 혁신 사례를 한자리에서 살펴볼 수 있는 국내 최대 규모의 종합 정책 박람회다.

새 정부 들어 처음으로 열리는 이번 엑스포는 이재명 정부의 자치분권과 국가 균형성장 정책을 참가자들이 직접 보고, 듣고, 체험하며 함께 즐길 수 있는 참여형·소통형 행사로 기획했다는 게 위원회의 설명이다.

첫날인 19일에 어린이 사회자 2명의 진행으로 열리는 ‘제3회 지방자치 및 균형발전의 날 기념식’은 전국 팔도의 아리랑을 엮은 국악 메들리 공연으로 막을 올린다.

이어 지역의 변화를 이끈 분야별 5인의 발표자가 현장의 생생한 이야기를 전하고, 마무리 무대에서는 어린이 댄서들이 BTS의 ‘팔도강산’ 커버댄스로 다음 세대가 지역의 미래를 이끌어갈 주역임을 보여준다.

엑스포 기간 중 정부 부처와 17개 지방정부, 교육청 등은 기관별 균형성장 정책 우수사례를 체험형 콘텐츠 위주로 전시한다.

특히 올해는 ▷전남 신안군 햇빛연금 등 기본사회 관련 지역 우수사례를 볼 수 있는 기본사회관 ▷지방자치 30주년 기념관 ▷시·도 및 국립중앙박물관 굿즈 전시관 등 새로운 테마관이 마련된다.

국내·외 전문가, 정부, 대학, 혁신기관 등이 참여하는 콘퍼런스는 크게 ▷균형성장 ▷자치분권 ▷지역활성화 ▷국정과제의 4개 세션으로 나눠 총 26개 주제의 토론과 발표가 진행된다.

새 정부 정책 방향을 공유하고, 지속 가능한 지역 발전과 자치분권 강화를 위한 심도 있는 논의가 이어질 예정이다.

올해 처음 선보이는 ‘팔도미식관’에서는 5극 3특 지역별 식재료를 활용한 유명 셰프들의 엑스포 한정 메뉴를 맛볼 수 있다.

이 밖에도 ▷전국 지자체의 고향사랑 기부 답례품을 둘러보고 즉석 기부도 할 수 있는 고향사랑 기부 박람회 ▷울산 프로축구·농구팀과 함께하는 스포츠 챌린지 ▷유네스코 세계유산에 등재된 반구천 암각화 등 울산의 명소를 둘러보는 문화관광 및 산업현장 투어 프로그램 ▷유명 인사의 특별 강연(유홍준 국립중앙박물관장 등 예정) 등 다양한 부대행사가 마련된다.

김경수 지방시대위원회 위원장은 “대한민국 지방시대 엑스포를 통해 지역이 주인공이 되는 균형성장의 여정을 국민과 함께 시작하겠다”라며 “5극 3특이라는 새로운 체계 속에서 지역이 서로 연결되고 성장할 때, 대한민국 전체가 더 튼튼해지고 지속 가능한 미래로 나아갈 것”이라고 말했다.

2025 대한민국 지방시대 엑스포에 대한 자세한 내용은 공식 누리집에서 확인할 수 있다.