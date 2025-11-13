한은, ‘국제금융·외환시장 동향’ 통계 10월 외국인 투자 22.9억달러 순유입

외국인 투자 순유입이 2개월 연속 이어졌지만, 그 규모는 줄어든 것으로 나타났다.

13일 한국은행이 공개한 ‘국제금융·외환시장 동향’ 통계에 따르면 10월 중 외국인 증권(주식·채권) 투자 자금은 22억9000만달러 순유입됐다.

순유입은 한국 주식·채권 시장에 들어온 외국인 투자 자금이 빠져나간 자금보다 많았다는 뜻이다. 지난 9월(+91억2000만달러)에 이어 두 달 연속 순유입이 지속됐다.

증권 종류별로는 외국인 주식 자금이 30억2000만달러 순유입됐고, 채권 자금이 7억2000만달러 순유출됐다. 주식 자금은 지난 5월부터 6개월 연속 매수 우위를 기록했고, 채권 자금은 9월 47억8000만달러 순유입에서 순유출로 전환됐다.

주식 자금은 글로벌 인공지능(AI) 투자 심리 지속 등으로 6개월 연속 순유입이 이어졌으나, 주가 상승에 따른 차익실현 등으로 유입 폭이 둔화한 것이라고 한은은 분석했다.

한국 국채의 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 지난달 월평균 24bp(1bp=0.01%포인트)로, 전월(20bp)보다 4bp 상승했다.

10월 중 원·달러 환율 평균 변동 폭과 변동률(전일 대비)은 각각 5.6원, 0.39%로 나타났다. 전월(3.9원, 0.28%)보다 변동성이 확대됐다.