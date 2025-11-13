한국은행, 13일 금융시장 동향 발표 10월 은행 가계대출 잔액 +3.5조원

[헤럴드경제=홍태화 기자] 정부의 연이은 부동산 규제에도 가계대출이 급증했다. 10·15 추가 규제 직전까지 주택거래가 늘어났고, 국내외 주식 투자 수요 등에 신용대출도 늘어났기 때문으로 풀이됐다.

13일 한국은행이 공개한 ‘금융시장 동향’에 따르면 10월 말 기준 예금은행의 가계대출(정책모기지론 포함) 잔액은 9월 말보다 3조5000억원 많은 1173조7000억원으로 나타났다.

가계대출 증가 폭은 지난 6월 6조2000억원에서 6·27 대책 영향으로 9월 1조9000억원까지 줄었다가 10월엔 3조5000억원으로 커졌다.

대출 종류별로는 주택담보대출(934조8000억원)이 2조1000억원 증가했고, 신용대출 등 기타 대출(238조원)도 1조4000억원 늘었다.

박민철 한은 시장총괄팀 차장은 “주택담보대출의 경우 전세자금 수요가 줄어든 가운데 7∼8월 주택거래 둔화의 영향으로 증가 폭이 축소됐다”며 “기타 대출은 국내외 주식투자 확대, 10·15 대책을 앞둔 주택거래 선수요, 장기 추석 연휴에 따른 자금 수요 등이 맞물려 신용대출을 중심으로 늘었다”고 밝혔다.

그러면서 “11월 가계대출은 9월과 10월 늘어난 주택 거래의 영향으로 주택담보대출 증가 폭이 커질 가능성이 있다”며 “신용대출의 경우 투자 자금 수요를 예단하기 어려워 불확실성이 큰 상황”이라고 덧붙였다.