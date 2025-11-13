천혜의 자연, 선비 문화의 역사 등 연계…관광시너지효과 기대 국가가 인정한 명품 노선, 예산 지원 등 실질적 인센티브 건의

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남 함양의 ‘지리산 풍경길’이 국토교통부가 올해 처음 도입한 ‘대한민국 관광도로’ 제도에서 국내 1호로 지정됐다. 천혜의 자연과 선비 문화가 어우러진 길이 국가가 인정한 관광자원으로 격상되면서 지리산권 관광의 판도가 달라질 전망이다.

경남도는 13일 국토교통부 도로정책심의위원회 심의 결과, 함양 지리산 풍경길(59.5㎞)이 대한민국 관광도로로 최초 지정됐다고 밝혔다. 올해 도로법 규정 신설로 처음 도입된 관광도로 제도는 자연경관이 뛰어나고 주변 지역에 역사·문화·생태 자원이 풍부한 도로를 국토교통부 장관이 선정한다.

경남도는 함양 지리산 풍경길을 포함해 거창·남해·진주·통영 등 5개 노선을 공모에 제출, 서면심사와 현장·종합평가를 거쳐 함양이 최종 선정됐다.

지리산 풍경길은 ‘선비의 숲에서 지리산 품까지, 함양의 시간과 자연을 잇다’를 주제로 4개 코스, 총 59.5㎞로 구성된다. 거연정과 개평한옥마을, 남계서원을 연결하는 1코스에서는 함양 선비 문화의 흐름을 따라가며 고즈넉한 정취를 느낄 수 있다. 국내 최초의 인공 숲으로 알려진 상림공원이 포함된 2코스는 울창한 숲과 계곡이 이어져 휴양과 치유에 적합한 구간이다.

상림공원에서 지리산 조망공원으로 이어지는 3코스는 지리산 능선을 파노라마로 조망할 수 있는 대표 구간으로, 사계절마다 변화하는 장엄한 산세가 특징이다. 백무동으로 향하는 4코스는 지리산 국립공원의 깊숙한 생태구역을 지나며 원시림과 청정 계곡을 그대로 만날 수 있어 탐방객의 만족도가 높다.

관광도로로 지정됨에 따라 향후 ‘스마트 복합쉼터 지원사업’ 공모 시 가점이 부여된다. 이에 따라 전망 쉼터, 자연친화형 휴게 공간, 전기차 충전 인프라 등 주요 편의시설 확충이 한층 수월해질 전망이다.

경남도는 관광도로 개발을 위한 실질적인 지원책이 마련될 수 있도록 관계 부처와 협의를 이어가는 한편, 함양군 및 부산지방국토관리청과 후속 절차를 추진할 계획이다. 도는 지리산 풍경길을 중심으로 주변 관광자원과의 연계를 강화해 체류형 관광으로 지역 경제 활성화를 유도하겠다는 방침이다. 선비 문화, 생태 관광, 워케이션 등 다양한 콘텐츠를 묶어 지리산권만의 브랜드 경쟁력을 키운다는 목표다.

박성준 교통건설국장은 “대한민국 최초 관광도로 지정은 경남의 자연·문화 자원이 전국적으로 인정받았다는 의미가 크다”며 “누구나 찾고 머무르는 관광지로 발전할 수 있도록 다양한 콘텐츠와 자연경관을 유기적으로 연결해 나가겠다”고 밝혔다.