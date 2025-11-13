한국남동발전과 200억원 규모 협력자금 조성 지역자금이 지역 내에서 돌게 하는 긍정 효과 진주혁신도시내 타 공공기관에도 영향 미칠 듯

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 진주혁신도시를 비롯한 경남권 공공기관의 자금 운용이 여전히 수도권지역 금융기관 중심으로 이뤄지는 가운데 BNK경남은행이 지역자금이 지역 안에서 돌게 하는 ‘상생금융’의 새로운 모델을 제시해 눈길을 끌고 있다.

BNK경남은행은 지난 6일 한국남동발전과 ‘상생·협력 및 지역발전을 위한 한국남동발전(주)·경남은행 동반성장 협력대출 협약’을 체결하고 200억원 규모의 협력기금을 조성했다. 한국남동발전이 BNK경남은행에 정기예탁금 100억원을 맡기고, 은행도 같은 금액을 매칭해 총 200억원 규모의 상생기금을 마련했다.

이번 협약은 한국남동발전이 지방은행인 BNK경남은행과 처음으로 체결한 것으로 지역 중소기업의 금융 부담을 줄이고 지역경제의 자금 선순환을 실질적으로 실현했다는 평가다.

특히 이 자금은 단순 예치금이 아니라 지역 중소기업 대출이자 감면, ESG 우수기업·창업 벤처기업 금융 지원 등으로 활용되며 참여 기업은 최대 연 2.93%의 금리 인하 혜택을 받을 수 있다.

한국남동발전 관계자는 “우리 회사는 전국의 발전소를 운영하고 있어 다양한 금융기관과 협력하지만, 경남혁신도시 공공기관으로서 지역경제에 도움이 되는 구조를 만들어야 한다는 공감대가 컸다”며 “BNK경남은행과의 협력은 단순 거래를 넘어 지역 균형발전에 기여하는 의미 있는 출발점”이라고 말했다.

진주혁신도시 내 공공기관의 금융거래는 현재 경쟁입찰제로 운영되고 있다. 하지만 입찰 평가항목이 금리 경쟁력 등 ‘규모의 경제’를 반영하는 지표 위주로 구성돼 있어 지방은행은 수도권 시중은행에 비해 상대적으로 불리한 여건에 놓여 있다는 지적이 많다.

이에 지방은행측은 “공공기관 금융거래에 지방은행도 적극적으로 참여해 지역경제 활성화와 상생의 가치를 실현할 수 있도록 해야한다”며 “이를 위해선 일정 규모를 지방은행에 배정하는 방안 등이 적극적으로 검토되어야 할 것”이라고 강조했다.

BNK경남은행은 금융위원회의 ‘지역재투자 평가’에서 경남지역 유일 6년 연속 최우수 등급을 받는 등 지역금융의 실질적 성과를 내고 있다. 최근 3년간 혁신금융 1조9000억원, 지역개발사업 4900억원 이상을 지원하며 중소기업 맞춤금융과 ESG우수 기업 지원을 통해 ‘현장 중심 금융지원 체계’를 강화하고 있다.

김태한 BNK경남은행장은 “지역 공공기관과의 협력은 지역경제 회복과 일자리 창출의 시작점”이라며 “앞으로도 경남이 대한민국 균형발전의 모범이 되도록 상생금융 모델을 확산해 나가겠다”고 말했다.

전문가들도 이번 협력 사례를 긍정적으로 평가한다. 금융업계 안팎에서는 “공공기관 이전이 지역균형발전의 하드웨어라면, BNK경남은행은 그 속을 흐르는 혈류와 같다”면서 “지역에서 모인 돈이 다시 지역 성장으로 이어지는 금융 생태계의 중심축 역할을 하고 있다”고 말했다.

김기환 국립창원대 국제무역학과 교수는 “지역금융기관과 공공기관, 기업은 모두 지역의 부가가치를 만들어 내는 핵심 인프라로 이번 협약은 이들 인프라 간 융복합의 시너지를 만들어낸 좋은 사례다” 며 “무엇보다 BNK 경남은행의 상생 모델은 지방은행의 필요성을 재확인하는 계기가 될 것이고, 향후 타 공공기관이 가진 목적성에 부합한 상생 활동들을 발굴해 나가는데도 좋은 본보기가 될 것”이라고 전망했다.