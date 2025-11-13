▶ 기본형 건축비·공사비 동반 상승 … 분양가상한제 아파트 ‘로또 청약’ 자리매김

▶ 10.15 대출 규제 비적용·상한제 이중 혜택 … 실수요자 내 집 마련 기대감 ‘쑥’

최근 분양가 상승이 계속되고 있는 가운데, 올 하반기 수도권에서 ‘분양가상한제’가 적용되는 새 아파트가 주목받고 있다.

주택도시보증공사(HUG)에 따르면, 올해 8월 기준 전국 민간 아파트 평당(3.3㎡) 평균 분양가는 1,983만원으로 전년 대비 2.7%가 올랐다. 수도권의 분양가 상승은 더욱 두드러졌다. 같은 기간 수도권 민간 아파트 평균 분양가는 2,809만원에서 2,910만원으로 3.6% 상승했다. 서울의 경우 이 기간 동안 분양가가 6.2% 오른 것으로 나타났다.

이러한 상승세는 당분간 계속될 전망이다. 분양가 산정 기준이 되는 기본형 건축비가 오르고 있기 때문이다. 국토교통부에 따르면, 올해 9월 기준 기본형 건축비는 ㎡당 217만4,000원으로 지난 3월보다 3만4,000원이 올랐다. 지난 2022년 3월 이후 한 번의 하락도 없이 연속해서 상승하고 있다. 여기에 고물가 시대를 맞이해 인건비와 공사비까지 오르고 있는 점을 고려하면, 앞으로 분양가는 더욱 상승할 것이란 관측이 나온다.

이런 분위기 속에서 분양가상한제 아파트의 가치가 더욱 높아지는 모습이다. 분양가상한제란, 신축 주택의 분양 가격이 일정 수준을 넘지 않도록 정부가 상한선을 정해놓는 제도다. 일반적으로 일반 아파트 시세 대비 낮은 수준으로 분양가가 책정된다. 합리적인 내 집 마련의 방안이 되는 동시에 시세차익까지 노려볼 수 있다는 점에서 부동산 시장에서는 분양가상한제 아파트의 분양을 ‘로또 청약’으로 평가하기도 한다.

이런 가운데, 올 하반기 수도권에서 분양가상한제가 적용되는 아파트가 분양을 앞두고 있어 화제다. 호반그룹의 건설계열 호반산업이 인천 검단신도시에 11월 중 선보이는 ‘인천검단 호반써밋 3차’가 바로 그 주인공이다.

‘인천검단 호반써밋 3차’는 정부의 10.15대책에서 자유로운 비규제지역으로, 분양가상한제가 적용돼 주변 시세 대비 합리적인 분양가로 공급될 예정이다. ‘인천검단 호반써밋 3차’는 인천광역시 서구 원당동(검단신도시 AB13블록)에 위치하며, 지하 2층~지상 최고 29층 8개동, 전용 84㎡·97㎡ 총 905세대 규모로 조성된다.

‘인천검단 호반써밋 3차’는 인천지하철 1호선 연장선 아라역이 가까운 역세권 아파트다. 앞서 지난 6월 인천지하철 1호선 연장선이 개통되며 검단호수공원역, 신검단중앙역, 아라역 등 3개역이 신설됐다. 이에 따라 김포공항, 계양, 부평, 송도 등 수도권 주요 지역으로 한 번에 이동할 수 있는 환경이 마련됐다. 특히 계양역으로 이동하면 서울역, 가산디지털단지역 등으로 빠르게 이동할 수 있어 서울 접근성도 크게 향상됐다. 여기에 단지 인근에 검단~드림로 간 도로가 개발 중으로 향후 교통 편의성은 더욱 개선될 전망이다.

지역 중심 상권의 수혜도 주목된다. ‘인천검단 호반써밋 3차’ 인근에는 넥스트 콤플렉스(예정)가 자리하고 있다. 넥스트 콤플렉스는 약 5만㎡ 부지에 신개념의 복합상업시설과 문화공간을 조성하는 대규모 프로젝트다. 이곳에는 쇼핑몰을 비롯해 멀티플렉스 영화관, 대형서점, 문화센터, 컨벤션, 키즈테마파크, 스포츠테마파크 등이 조성될 예정이다.

법조타운과 주변 산업단지 중심으로 풍부한 직주근접 수요도 기대된다. ‘인천검단 호반써밋 3차’는 인천지방법원 북부지원(예정)과 검찰청 북부지청(예정) 등이 조성 중인 법조타운과 가깝다. 또 인근에 검단일반산업단지, 부평국가산업단지, 주안국가산업단지 등 다수의 산업단지가 자리하고 있어 직장인들을 중심으로 주택 수요가 더욱 풍부해질 전망이다.

쾌적한 주거환경도 돋보인다. 단지 남측으로는 계양천이 맞닿아 흘러 쾌적한 생활은 물론 조망권까지 확보될 전망이다. 또한 계양천 수변공원을 비롯해 아라센트럴파크, 풀무골공원, 두물머리공원 등 다양한 공원들이 둘러싸여 있다. 풍부한 녹지공간을 바탕으로 친자연적 요소가 가득한 만큼, 입주민들의 높은 주거 만족도가 기대된다. 여기에 인천검단꿈유치원도 도보권에 자리하고 있다.

우수한 평면 설계도 눈길을 끌고 있다. ‘인천검단 호반써밋 3차’는 남향 위주의 단지 배치를 통해 통풍과 채광을 극대화했다. 전 타입 4Bay 구성을 통해 주거 공간 효율성을 높이고, 넓은 동간 거리로 개방감을 더했다. 여기에 총 1,280대의 넉넉한 주차공간을 제공하며, 입주민들의 편의를 위한 다양한 커뮤니티 시설도 조성될 예정이다.

신뢰도 높은 브랜드 가치도 주목된다. 이번 분양은 호반그룹 건설계열이 인천 검단신도시에서 4번째로 선보이는 프로젝트다. 앞서 호반산업은 지난 2018년 10월 ‘검단신도시 호반베르디움’(1,168세대)과 2019년 11월 ‘호반써밋 인천 검단2차’(719세대)를 각각 분양한 바 있다. 이어 2023년 6월에는 호반건설이 ‘검단호수공원역 호반써밋’(856세대)를 선보였다. 이로써 이번 분양단지까지 더해, 인천 검단신도시에 3,600세대가 넘는 호반 브랜드타운이 조성될 전망이다.

‘인천검단 호반써밋 3차’ 모델하우스는 경기도 김포시 사우동 일대에 마련될 예정이다.