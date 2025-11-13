- 호텔ICC, 신세계 메가박스, 독립·예술영화관에서… 208개 작품 후보 올라 - 개막작 한국·베트남 합작 ‘나 혼자 프린스’, 폐막작은 ‘중간계’ 상영

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시와 대전정보문화산업진흥원은 오는 27일~29일까지 3일간 호텔ICC, 신세계 메가박스, 독립․예술영화관 등 대전 전역에서 ‘제7회 대전특수영상영화제’(7th Daejeon Special FX Festival)를 개최한다.

대전특수영상영화제는 전국 유일의 특수영상 전문영화제로, 일반영화제와 달리 특수영상 기술 전문가를 발굴하고 산업 생태계를 확장키 위한 행사다.

어워즈에서는 지난 1년간(2024년 7월 1일~2025년 6월 30일) 공개된 영화․드라마 등 영상 콘텐츠 중 특수촬영 기술, 미술, 소품, 분장 등 특수효과 분야에서 창의성과 완성도를 인정받은 작품과 기술진, 배우를 선정·시상한다.

올해 슬로건은‘환상 감각 속으로 Feel the vision’으로, 개․폐막식과 레드카펫, OTT어워즈(기술상·연기상 15명), 영화 상영 및 관객과의 대화(GV), 특수영상 기술사례 강연, 성과전시, 취업상담, AI 영상콘텐츠 공모전 시상식 등 다양한 프로그램을 준비했다.

특히 올해는 영화제의 국제적 교류와 확장성 강화를 위해 대전 내 외국인‧유학생 비율이 가장 높은 국가인 ‘베트남’을 주빈국으로 선정했으며, 한국․베트남 합작 영화 <나 혼자 프린스>(김성훈 감독, 이광수 주연, 베트남 현지 촬영)을 개막작으로 상영한다. 감독과 배우가 직접 관객과 만나 소통하는 자리도 마련했다.

또한 OTT 어워즈에서는 지난 한 해 화제를 모은 다수의 작품과 특수영상 기술진, 배우들이 후보에 올라 수상 결과에 관심이 집중되고 있다.

주요 후보작으로는 ▷폭싹 속았수다 ▷오징어게임3 ▷하얼빈 ▷하이파이브 ▷퇴마록 ▷탈출:프로젝트 사일런스 ▷소방관 ▷뉴토피아 ▷스위트홈3 ▷미지의 서울 ▷견우와 선녀 ▷천국보다 아름다운 ▷보고타:마지막 기회의 땅 ▷전‧란 ▷아무도 없는 숲속에서 등 총 208편이다.

전일홍 대전시 문화예술관광국장은 “특수영상영화제는 대전이 특수영상 거점도시로 도약하는 중요한 기폭제가 될 행사로, 앞으로 국제적인 영화제로 도약할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.