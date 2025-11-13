서울역·용산역 일대 등 6개 구역으로 세분화 용산전자상가는 신사업 혁신거점으로 조성

[헤럴드경제=박로명 기자] 서울 용산 일대가 대규모 지구단위계획구역으로 지정된 지 30년 만에 6개 구역으로 분할된다. 지역별 특성과 주민 요구에 맞는 공간으로 개조해 전략적으로 개발하기 위해서다.

서울시는 지난 12일 개최한 제18차 도시·건축공동위원회에서 ‘용산 지구단위계획구역 및 계획 결정(변경)안’을 수정 가결했다고 13일 밝혔다. 서울역에서 한강대교까지 이어지는 한강대로 일대이자, 국가 상징 거점으로 구상 중인 용산 일대 지구단위계획 구역이 대상이다.

서울 용산 일대는 1995년 대규모 지구단위계획구역으로 처음 지정된 이래 330만㎡에서 350만㎡ 규모로 관리됐다. 서울시 기존 시가지 기준 최대 규모 지구단위계획구역이다. 그러나 지나치게 큰 규모로 정비에 장기간 소요돼 주민 불편이 크다는 지적이 제기됐다.

이번 계획 결정에 따라 6개 구역으로 분할돼 지역별 특성과 주민 요구에 맞는 효율적 운영이 가능해질 것으로 기대된다. 6개 구역은 ▷서울역 일대(71만㎡) ▷남영역 일대(36만㎡) ▷삼각지역 일대(73만㎡) ▷한강로 동측(40만㎡) ▷용산역 일대(105만㎡) ▷용산전자상가(12만㎡)이다.

먼저 서울역 일대는 국제관문 위상에 대응하는 공간으로 개조한다. 남산으로 이어지는 보행 녹지 네트워크를 강화하고, 남영역 일대를 서울 도심과 용산을 연계하는 한강대로 업무 축으로 육성한다.

삼각지역 일대는 용산공원 연접 및 중저층 지역 특성을 고려한 도시 정비를 유도한다. 한강로 동측은 용산 신(新)중심과 용산공원을 연계하는 주거·업무·녹지 공간을 조성한다. 용산역 일대도 미래 성장을 견인하는 용산 신(新)중심으로 개발한다.

용산전자상가는 인공지능(AI) 등 미래 신사업 혁신 거점으로 조성한다. 이번 구역 신설에 따라 총 11개 특별계획구역으로 지정했으며, 이 중 8개 구역이 세부 개발계획 수립 등 사업을 추진하고 있다.

한편 용산우체국 주변 등 2개 특별계획구역은 주민 의사를 반영해 구역을 해제하고 개별 필지별 건축을 허용할 예정이다. ‘용리단길’로 활성화된 용산우체국 주변은 옛 가로조직을 보존하고 지역 특성에 맞는 중·소규모 건축을 유도할 계획이다.

광화문과 서울역·용산·한강을 잇는 국가상징 거리로 계획 중인 한강대로 일대는 최고 높이를 100ｍ에서 120ｍ로 완화한다. 사업계획 및 지역 특성에 따라 추가 높이 완화를 부여할 계획이다. 공동개발 지정계획은 전면 해제한다.