[헤럴드경제(청도)=김병진 기자]경북 청도군은 경북도에서 실시한 2025년 시군 농정평가에서 최우수기관으로 선정돼 지난 11일 경북여성가족플라자 대강당에서 열린 제30회 농업인의 날 행사에서 도지사 기관표창을 받았다.

경북도 농정평가는 22개 시·군을 대상으로 한 해 동안의 농업정책, 농식품유통, 스마트농업혁신, 축산정책, 동물방역, 특수시책 등 농정업무 전반을 종합적으로 평가하는 것이다.

청도군은 이번 평가에서 ‘청도형 농업대전환 프로젝트’ 추진 성과와 스마트농업 기반 확충, 농식품 수출 확대, 지역 특화시책 발굴 등 전 부문에서 우수한 평가를 받았다.

특히 청도군은 ‘농업대전환’의 체계적 추진으로 지역 농정 혁신을 선도했다.

전담 TF 운영과 중장기 전략 수립을 통해 추진기반을 강화하고 언론홍보와 발대식으로 대외 인지도를 높였다.

또 농업인 의식전환 교육과 시범단지 운영으로 현장 중심의 변화를 이끌었으며 청도반시 비상품자원화센터 운영과 납작복숭아 브랜드화 추진 등 지역 특화농업 발전에도 뚜렷한 성과를 거두었다.

김하수 청도군수는 “6년 연속 수상은 청도군의 농정정책이 현장에서 실질적인 성과를 거두고 있음을 보여주는 결과”라며 “앞으로도 농업대전환을 중심으로 한 지속가능한 미래농업 체계 구축에 역량을 집중해 청도군이 경북 농정혁신의 중심지로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.