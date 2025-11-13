[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]수성대와 수성구(구청장 김대권)은 12일 수성구청에서 ‘평생직업교육 산·학·관 거버넌스 구축 협약식’을 갖고 ‘AI 자율주행 실무자 양성과정’을 공동 운영하기로 했다.

이번 협약은 대구RISE사업의 일환으로 수성구과 수성대 뿐만 아니라 대구빅데이터활용센터가 참여해 지역주민에게 AI 로봇 신산업 분야로 진출하는 경력 전환 및 직무 역량 향상의 기회를 제공한다.

또 수성구는 알파시티 중심의 미래 모빌리티 산업 생태계를 활성화하고 지속 가능한 성장을 이끌 전문 인력을 양성하고 현장 중심의 프로젝트 수행과 피드백을 통해 미래 일자리를 구체화하고 성공적인 취창업으로 연계하기 위해 추진됐다.

한편 ‘AI 자율주행 실무자 양성과정’은 수성대 재학생, AI 자율주행 분야에 관심있는 지역민을 대상으로 운영기간은 오는 29일부터 12월 7일까지 총2주 과정으로 토요일, 일요일 오전 9시30분부터 오후 6시까지 진행된다. 수강료는 무료다.

따라서 오는 24일까지 수성대 메타버스크리에이터과 및 성인학습지원센터에서 과정생을 모집한다.

관심있는 지역주민들은 메타버스크리에이터과, 성인학습지원센터 문의 또는 대학홈페이지 공지사항을 참조하면 된다.