캐나다 회동 후 공동성명…러 지원국엔 제재 경고

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국, 일본, 영국 등 주요 7개국(G7) 외교장관들이 12일(현지시간) 북한의 완전한 비핵화 원칙을 재확인했다.

G7 외교장관들은 이날 캐나다 온타리오주 나이아가라 지역에서 회동을 마친 뒤 공동성명을 발표하고,

“유엔 안전보장이사회(안보리) 결의에 따라 북한의 핵·미사일 프로그램을 강력히 규탄하며, 북한의 완전한 비핵화에 대한 우리의 의지를 다시 한번 확인한다”고 밝혔다.

장관들은 또한 북한의 가상화폐 탈취 행위에 대해 심각한 우려를 표명하고, 일본인 납치 문제의 즉각적 해결을 촉구했다.

이는 지난 9월 23일 유엔총회 고위급 주간 회동 후 발표된 공동성명에서도 확인된 바 있는, G7의 일관된 대북 비핵화 입장을 재차 강조한 것이다.

한편 G7 외교장관은 러시아·우크라이나 전쟁과 관련해 “북한과 이란의 러시아에 대한 군사 지원 제공과 중국의 무기 및 이중용도 부품 제공을 규탄한다”며 이들이 러시아 전쟁 수행의 결정적인 조력자라고 지적했다.

장관들은 러시아와 우크라이나 간 즉각적인 휴전 필요성을 재강조하면서 “우리는 러시아에 대한 경제적 비용을 증대시키고 있으며, 러시아의 전쟁 노력을 재정적으로 돕는 국가와 단체를 향해 제재 부과를 살펴보고 있다”고 압박 수위를 높였다.

수단 내전 사태와 관련해서는 수단 반군 신속지원군(RSF)이 서부 알파시르와 북코르도판 지역에서 민간인 및 구호 인력을 공격하고 최근 폭력행위를 고조한 것에 대해 강하게 규탄했다.