[헤럴드경제=김보영 기자] 제주에서 쿠팡 새벽배송을 하다 교통사고로 숨진 30대 택배 노동자가 극심한 업무 강도에 시달린 정황이 드러났다. 부친상 발인날에도 대리점으로부터 출근을 재촉받은 사실이 알려지며 과로사 의혹이 제기되고 있다.

전국택배노동조합 제주지부는 12일 제주 부민장례식장 앞에서 기자회견을 열고 “이번에 사망한 고인의 노동 조건은 쿠팡 새벽 배송을 하는 노동자 중에서도 가장 최악에 속하는 노동 조건”이었다고 밝혔다.

노조에 따르면 쿠팡 택배기사들이 사용하는 전용 애플리케이션을 통해 조사한 결과, 고인은 평소 오후 7시부터 다음 날 오전 6시 30분까지 출퇴근 시간을 제외하고 하루 11시간 30분 근무했으며, 주 6일간 평균 노동시간은 69시간(야간근무 30% 할증 시 83.4시간)이었다. 이는 A씨가 숨지기 전인 지난 10월 27일부터 11월 2일까지 근무한 시간을 기준으로 산정한 것이다.

특히 대리점 직원은 A씨가 부친상을 당해 발인하던 지난 7일에도 “오늘까지만 쉬고 내일 출근할 거야?”라는 메시지를 보냈던 것으로 확인됐다. A씨는 “내일까지만 부탁드린다. 아버지상이라 힘들다”고 답한 뒤 8일 하루만 쉬고 9일 다시 근무에 복귀했다.

이후 A씨는 10일 오전 2차 배송물량을 받으러 캠프로 복귀하던 도중 그가 몰던 1t 트럭이 전신주를 들이받는 사고가 발생하면서 결국 사망했다.

노조는 A씨의 주 평균 노동시간인 ‘83.4시간’은 지난해 쿠팡 심야 로켓배송 업무를 해오다 숨져 산업재해 인정을 받은 고(故) 정슬기씨가 숨지기 전 4주 동안의 주 평균 노동시간 ‘74시간 24분’(야간근무 30% 할증 시간) 보다 많은 것이라고 강조했다.

노조는 “A씨는 하루 2차 반복배송, 고중량의 중량물을 취급하는 육체적 강도가 높은 노동을 했다. 또한 11월 5∼7일 아버지 장례를 치르고 굉장히 힘든 정신적 고통 속에 8일 하루만 휴무하고 9일부터 출근해 사고를 당했다”고 설명했다.

송경남 전국택배노동조합 제주지부장은 “고인의 근무 데이터를 직접 보고 깜짝 놀랐다”며 “이 정도의 노동강도는 상상하기 어렵다. 사고 전날도 300개 넘게 배송했을 것”이라고 말했다.

오영훈 제주지사는 이날 빈소를 찾아 조문한 뒤 가진 기자회견에서 “안타까운 사고에 대해 매우 가슴 아프다”며 “특히 부친 장례를 치른 뒤 제대로 휴식도 취하지 못한 채 노동 현장으로 달려갈 수밖에 없었던 구조가 안타깝다”고 말했다.

이어 “다시는 이런 아픈 일이 일어나지 않도록 지방정부 차원에서 할 수 있는 일들을 면밀히 검토하겠다”고 덧붙였다.