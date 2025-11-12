[사진=김병진 기자]
[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]2026학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 12일 오후 한가지 소원을 들어준다는 경북 경산시 와촌면 팔공산 갓바위(관봉석조여래좌상)에서 한 수험생이 고득점과 건강을 기원하는 촛불을 밝히고 있다.


