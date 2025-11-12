한국환경공단, 세계은행 요청으로 우간다 등 5개국 정부관계자 대상 연수 진행

[헤럴드경제=이태형 기자]기후에너지환경부 산하 한국환경공단은 10일부터 12일까지 세계은행(World Bank)과 한국형 생산자책임재활용제도(K-EPR) 국제 연수과정을 운영했다고 밝혔다.

세계은행의 요청으로 추진된 이번 연수과정은 우간다, 우즈베키스탄, 레바논, 인도네시아, 파나마 등 5개국의 정부 관계자 15명이 참석했다.

공단은 K-EPR 제도의 성공 요인과 제도 설계 노하우 및 우수사례를 공유하고, 각국의 산업·정책 여건을 고려한 맞춤형 포트폴리오를 제시하며 향후 협력 방안을 논의했다.

또 제품 생산부터 폐기·재활용에 이르는 자원순환 전 과정을 살펴보기 위해 순환자원유통지원센터, 한국포장재재활용사업공제조합 등 현장 견학 일정도 진행했다.

정재웅 한국환경공단 자원순환이사는 “K-EPR 제도에 대한 해외 각국이 관심이 높아지면서, 개발도상국의 심각한 폐기물 문제를 해결한 글로벌 모델로 자리매김하고 있다”라면서 “세계은행 본사와 협력의향서(SOI) 체결을 통해 우리나라의 환경 정책과 제도, 재활용 산업이 해외로 진출할 수 있는 기반을 마련하겠다”라고 말했다.