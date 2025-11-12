160m 길이의 목재 데크 산책로 조성 봉화산, 도봉산, 남산 도심경관 파노라마

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울시가 중랑구 용마산에 스카이워크 전망대를 조성했다고 12일 밝혔다.

길이 약 160m, 높이 10m의 스카이워크는 숲 위를 가로지르는 목재 데크 산책로로 구성됐다. 가장 높은 지점의 전망대에서는 남산N서울타워와 봉화산·도봉산, 저 멀리 북한산까지 이어지는 서울의 산줄기와 도심 경관이 파노라마로 펼쳐진다. 주변에는 용마산 자락길, 중랑둘레길, 망우리 사잇길 등과 연계된 다양한 산책로가 있다.

오는 28일까지는 시민 이용 모니터링 기간으로 이용시간을 09:00~17:00로 제한해 임시 개방하고, 이후에는 전면 개방할 예정이다. 가장 가까운 지하철인 7호선 사가정역에서 출발 시 도보로 약 50분(약 2.4㎞)이 걸린다.

전망대 주변은 자연 경관 조성과 산림 복원을 위해 다양한 수종의 수목을 식재하고, 정원의 요소를 더해 사계절 다채로운 경관을 즐길 수 있는 매력가든을 조성했다.

산벚나무·자작나무 등 교목 10종 237주, 수국·수수꽃다리 등 관목 15종 7,919주, 참억새·벌개미취 등 초본 12종 39,650본을 식재해 풍성한 숲 경관과 생태적 다양성을 확보했다.

용마산은 망우산과 함께 서울둘레길 4코스를 구성한다. 서울둘레길은 산·하천·마을 길 등 서울 외곽부 구석구석을 잇는 21개(총 156.5㎞)로 이루어진 트레킹 코스이다. 지난해 4월 기존 8개 코스를 21개 코스로 세분하고(평균 20㎞→8㎞, 약 8시간→3시간) 통일된 안내 체계 적용, 스탬프북 개선, 로드뷰 서비스 도입 등 이용 환경을 개선해 운영 중이다.

이번 용마산 스카이워크 전망대는 ‘서울둘레길 2.0’ 추진에 따라 새로운 공간 경험을 더하는 첫 사례다.

용마산은 중랑구에서 가장 높은 산(해발 348m)이다. 시는 변화하는 산림 여가 트렌드에 맞춰 단순히 걷는 둘레길에서 벗어나, 걷고·쉬고·즐기고·배우는 체험형 숲길로 기능을 확대하기 위해 ‘서울둘레길 2.0’으로 개편·운영하고 있다.

이러한 입지 여건을 활용하여 지상 최대 10m 높이의 스카이워크와 전망시설을 설치했다. 숲 위를 거닐듯 걷는 색다른 보행 경험을 할 수 있다. 또 도심과 봉화산·도봉산 등 자연경관을 한눈에 조망할 수 있다.

시는 올해 12월 말까지 서울둘레길 12코스(호암산)에도 호암산 스카이워크 전망대를 조성해 둘레길을 찾는 시민들에게 다양한 볼거리, 즐길거리를 제공할 예정이다.

한편 서울둘레길 전체 완주자는 9만2756명으로(10월말기준 ) 10만 명 달성을 앞두고 있다.

이수연 서울시 정원도시국장은 “‘이용자의 안전성과 편의성, 매력을 더한 서울둘레길을 더욱 많은 시민들이 찾아주길 바란다”라며, “산에서도 아름다운 서울 도심을 전망할 수 있는 세계인의 관광명소를 지속해서 조성하겠다”라고 말했다.