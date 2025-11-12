서울대 ‘통계학실험’ 분반 중간고사서 일부 학생 AI로 문제풀이한 정황 발견

[헤럴드경제=안효정 기자] 연세대와 고려대 등에서 인공지능(AI)을 이용한 대규모 시험 부정행위 의혹이 불거진 가운데 서울대에서도 유사한 부정행위 정황이 적발됐다.

12일 서울대는 지난달 시행된 교양 과목 ‘통계학실험’ 분반 중간고사에서 일부 학생이 AI를 이용해 문제 풀이를 한 정황이 드러났다고 밝혔다.

이 강의는 서울대 자연대에서 개설한 교양 과목으로 30여명이 수강하는 대면 강의다. 중간고사도 강의실에 비치된 컴퓨터를 이용해 대면 방식으로 치러졌다. 학교 측은 사전에 시험에서 AI를 활용하지 말라고 공지한 것으로 전해졌다.

서울대 측은 “해당 분반은 재시험을 실시하기로 결정했다”면서 “집단적 부정행위 정황은 발견되지 않았으며 개인적 일탈로 판단하고 있다”고 설명했다.

앞서 연세대 전공 과목 ‘자연어 처리와 챗GPT’ 수업과 고려대 대규모 온라인 교양과목 ‘고령사회에 대한 다학제적 이해’에서도 AI를 활용한 부정행위 다수가 적발된 바 있다.