인기제품 렌털시 최대 1년간 반값 26일까지 얼음정수기등 초특가로

베스트 라이프 솔루션 기업 코웨이는 26일까지 ‘블랙프라이데이’ 특별 프로모션을 진행한다고 12일 밝혔다.

코웨이는 연중 최대 쇼핑 시즌을 맞아 행사 기간 자사몰인 코웨이닷컴에서 제품을 구매하는 고객들에게 인기 제품 최대 12개월 렌털료 반값, 일시불 제품 최대 80% 할인, 라이브 방송 특별 혜택 등의 혜택을 마련했다.

먼저 ▷아이콘 정수기 시리즈(사진) ▷스퀘어핏 공기청정기 ▷룰루 더블케어 플러스 비데2 ▷비렉스 페블체어 ▷비렉스 모디 매트리스 등 주요 인기 제품을 대상으로 최대 12개월 렌털료 반값 할인 혜택을 제공한다. 또 초특가 찬스로 ▷파워업 공기청정기 ▷룰루 더블케어 비데 ▷비렉스 마이 프레임 등 한정 품목을 최대 80% 할인된 일시불로 판매한다.

코웨이 라이브커머스 채널 ‘코웨이Live’에서는 특집 방송을 진행한다. 오는 18일 오전 11시에는 ‘거실·침실 패키지 특집전’이 열릴 예정이다. 방송 당일 구매 고객 100명에게는 추첨을 통해 ‘오토모 탄소매트’를 증정한다.

프로모션 기간 2대 이상 동시 주문하는 고객을 위한 혜택도 마련했다. 2대 이상 함께 구매 시 렌탈료 10% 할인을 추가로 적용하며, 2대 주문 고객에게는 ‘테팔 편수&양수 냄비 세트’(2000명 추첨)를 증정한다. 또 3대 이상 동시 주문고객에게는 ‘리엔케이 미드샷 앰플과 V&A 바디로션 워시 세트’를 전원 제공해 혜택을 더했다.

제휴카드 캐시백 및 할인 혜택도 준비했다. 롯데카드 등 코웨이 제휴카드로 렌털료 결제 시 최대 10만원의 캐시백과 매월 최대 2만5000원의 렌탈료 할인을 받을 수 있다.

코웨이 관계자는 “1년에 단 한 번 열리는 블랙프라이데이 프로모션인 만큼, 렌털료 할인, 일시불 특가, 100% 증정 사은품까지 폭넓은 혜택을 담아 준비했다”며 “특히 18일 진행되는 라이브 방송을 통해 인기 제품 할인과 추가 경품까지 모두 누리시길 바란다”고 말했다. 김광우 기자