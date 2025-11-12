사용 확장…AI 메이트 중심 출시 활용 방법 안내 메뉴 등 제공 향후 그룹방 등 기능 추가 계획

카카오는 인공지능(AI) 에이전트 앱 서비스 ‘카나나(Kanana)’의 웹(Web) 버전을 출시했다고 12일 밝혔다.

웹 버전의 카나나는 인터넷 주소(URL)를 통해 이용 가능하다. 기존 모바일 애플리케이션 이용자는 동일한 계정으로 로그인할 수 있으며, 신규 가입 이용자는 카카오 계정으로 가입할 수 있다. 이로써 카나나 이용자들은 모바일 앱뿐 아니라 PC 환경에서도 카나나 기능을 경험할 수 있게 됐다고 카카오는 설명했다.

카카오는 웹 버전 카나나가 초기 단계인 것을 고려해 개인 메이트 중심 기능을 우선 제공한단 방침이다. 이어 그룹방 기능 등은 단계적인 업데이트를 거쳐 지원할 예정이다.

카카오에 따르면 이용자는 웹 버전 카나나의 첫 화면에서 개인 AI 메이트 ‘나나’를 만나 다양한 대화를 주고받을 수 있다. 이어 화면 왼쪽의 리스트에서 스페셜 AI 메이트들 중 이용자가 원하는 서비스를 선택해 이용할 수 있다.

앞서 지난달 카카오는 모바일 앱 카나나를 업데이트하며 ▷타로 ▷사주 ▷챌린지 ▷스터디 코칭 ▷보험 상담 등의 스페셜 AI 메이트 총 5종을 신설해 이용자 경험을 강화했다.

아울러 카카오는 웹 버전 카나나에 더욱 다양한 대화 주제를 제안하고, 활용 방법을 안내하고자 ‘카나나 더 알아보기’ 메뉴를 추가했다. 이는 주제별 메이트를 자세히 소개하고, 카나나의 기능과 새 소식 등을 전달하는 공간이다.

카카오는 모바일 앱 카나나에서 지원하는 다양한 기능들을 향후 웹 버전에도 차례대로 추가한단 방침이다.

김종한 카카오 카나나 성과리더는 “더 많은 이용자가 카나나 서비스를 경험할 수 있도록 플랫폼을 확장했다”며 ”차례대로 기능을 추가함으로써 모바일 중심의 AI 에이전트 서비스를 더 넓은 환경으로 지속해서 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

차민주 기자