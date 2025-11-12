30개 체험형 건강부스 운영

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 서초구(구청장 전성수·사진)는 ‘2025년도 찾아가는 보건소 건강체험관’을 총 10회 운영, 3700명이 넘는 구민들의 호응을 얻었다고 12일 밝혔다.

‘찾아가는 보건소 건강체험관’은 보건소 방문이 어려운 주민들을 직접 찾아가 ▷혈압‧혈당‧골밀도 검사 ▷스트레스 및 체성분 측정 ▷영양‧운동‧금연 상담 등 다양한 건강관리 서비스를 무료로 제공하는 보건 프로그램이다. 총 30개의 체험형 건강부스는 건강검진존, 건강생활존, 서초아이존, 서초협업존 등 4개 테마로 구성됐다.

특히 올해는 ‘서초협업존’을 신설해 ▷바퀴달린 서초우산‧칼 수리(6회) ▷바퀴달린 가드닝(4회) ▷바퀴달린 장난감수리센터(6회) ▷바퀴달린 기부 키오스크(3회) ▷바퀴달린 서초콘서트(2회) ▷AI 정신상담 키오스크(2회) ▷여행하는 서재(1회) 등 다채로운 협업 프로그램을 운영했다. 또, ‘바른자세 찾기·족압검사 부스’를 새롭게 도입해 자세 및 보행 습관 점검과 맞춤형 상담을 제공하는 등 건강서비스의 질적 향상도 도모했다.

구는 올해 6월 방배4동 뒷벌어린이공원을 시작으로 반포2동 래미안원베일리, 방배3동 방배그랑자이, 방배2동 햇님어린이공원, 반포1동 숭신교회, 서초3동 서초센트럴아이파크, 반포3동 반원어린이공원, 양재2동 양재근린공원, 서초2동 서초무지개어린이공원 등 생활권 중심지에서 건강체험관을 운영했으며, 11월 5일 양재1동 섬들근린공원을 끝으로 10회 운영을 마무리했다. 총 3725명의 주민이 참여했다.

구는 내년 1월 대상지 공모를 실시하고, 2월 보건소 심의를 거쳐 최종 운영 지역을 선정할 계획이다.

전성수 서초구청장은 “‘찾아가는 보건소 건강체험관’은 주민들이 생활권 내에서 편리하게 건강을 관리하고 전문적인 상담을 받을 수 있는 생활밀착형 서비스”라며, “앞으로도 주민 가까이에서 건강을 세심하게 살피고, 모두가 건강한 서초를 만들기 위해 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.