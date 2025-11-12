농구팬 대상 여러 행사 마련

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나은행 여자농구단은 오는 17일 오후 7시 부천체육관에서 우리은행 우리WON을 상대로 ‘2025-2026 시즌 여자프로농구(WKBL)’ 홈 개막전을 치른다고 12일 밝혔다.

하나은행 여자농구단은 2025-2026 시즌을 맞아 이상범 감독이 사령탑을 맡았다. 아시아쿼터 드래프트에서 전체 1순위로 지목된 이이지마 사키 선수도 새로 합류했다.

이번 홈 개막전에서는 ▷미니 농구골대 챌린지 ▷하나 순발력 게임 ▷하나 타임스탑 등 농구팬을 위한 여러 행사를 선보인다.

또한 하나은행 여자농구단은 이번 시즌 홈 경기를 보기 위해 경기장을 찾은 팬들에게 1인당 1000 하나머니를 적립해주는 ‘홈 직관 스탬프 이벤트’도 새로 선보인다. 홈 경기마다 경기장 행사 부스에서 참여할 수 있다. 총 15회의 홈 경기가 펼쳐지는 이번 시즌 동안 최대 1111만 하나머니를 적립할 수 있다. 시즌 마지막 홈 경기에서 적립한 스탬프 개수만큼 무작위로 하나머니 추첨 응모권을 제공한다. 추첨에 따라 최대 300만 하나머니를 지급한다.

홈 경기를 관람하며 모은 스탬프 개수에 따라 다양한 경품을 제공하는 룰렛 행사도 홈 경기 4·8·12라운드에 차례로 진행한다.

하나은행 관계자는 “이번 시즌 보강된 팀 전력과 조직력으로 선수들이 팬들에게 좋은 경기력으로 보답할 수 있도록 많은 관심과 응원을 부탁드린다”고 밀헸다.