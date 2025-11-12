농협금융, 자매마을과 공동 김장김치 기부 13년차

[헤럴드경제=유혜림 기자] NH농협금융이 ‘사랑의 김장김치 나눔’ 행사를 실시했다고 12일 밝혔다.

이찬우 농협금융 회장과 금융지주 봉사단은 지난 11일 강원도 홍천군 영귀미면 소재의 왕대추마을을 찾아 마을 주민들과 함께 약 1000포기 김치를 담그며 간담회와 함께 소통하는 시간을 보냈다. 이날 담근 김장김치는 13일 복지단체에 전달될 예정이다.

농협금융지주는 지난 2013년 홍천 왕대추마을과 자매결연을 맺은 이래 올해로 13년째 마을과 함께하는 김장 나눔 행사를 이어 오고 있다. 특히 자매마을에서 생산된 농산물로 김치를 담그고, 매년 장애인·독거노인·어린이·미혼모 가정 등 다양한 취약계층에 전달하여 상생의 의미를 더하고 있다.

이찬우 회장은“농촌 자매결연마을과 협력하여 취약계층에 온정을 나눌 수 있어 더욱 뜻깊다”며 “농협금융은 농업·농촌과 지역사회와 상생할 수 있는 다양한 사회공헌활동을 지속 전개할 계획”이라고 밝혔다.

한편, 농협금융은 농심천심(農心天心) 운동의 일환으로 우리 농산물 취약계층 기부와 농촌 일손돕기를 실시하고 있다. 다가오는 연말 어려운 이웃들이 보다 따뜻하게 겨울을 보낼 수 있도록 지역사회 온정 나눔 기부 활동을 이어갈 계획이다.