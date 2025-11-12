데이원컴퍼니·한국생산성본부 1위…7000개 기업·17만명 참여, 평생직업능력 확산

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국산업인력공단은 12일 서울 글래드 여의도에서 ‘2025 디지털 원격훈련 아카이브 우수사례 발표회’를 열고, AI 기반 맞춤형 훈련 콘텐츠 우수기관을 선정·시상했다.

‘디지털 원격훈련 아카이브’는 근로자가 온라인 플랫폼을 통해 다양한 훈련 콘텐츠를 구독형으로 선택해 학습할 수 있도록 한 기업훈련 제도다.

올해는 7000여개 기업, 17만명이 참여했으며, 지난 9월 운영기관 20곳이 제출한 31개 사례 중 6개가 우수사례로 선정됐다.

이날 행사는 경희대학교 김상균 교수가 ‘AI 시대 언러닝(Unlearning)과 리러닝(Relearning)의 혁명’을 주제로 기조강연을 진행하며 포문을 열었다. 이어 우수사례 시상과 기관별 발표가 이어졌다.

일반 콘텐츠 부문 1위는 데이원컴퍼니, AI 콘텐츠 부문 1위는 한국생산성본부가 차지했다.

데이원컴퍼니는 글로벌 게임사 해긴의 제작 효율 개선을 위해 기업 수요 분석과 핵심 도구 중심의 교육 콘텐츠를 개발해 작업속도 50% 단축, 수정 회차 35% 감소의 성과를 거뒀다.

한국생산성본부는 KAIST 교수진과 협업해 생성형 인공지능, 영상제작, 프롬프트엔지니어링 등 프로젝트 기반 실습형 이러닝 과정을 개발, 산업 특화형 AI 교육모델을 구축했다.

이우영 이사장은 “이번 발표회에서 소개된 우수사례를 통해 기업들이 효과적인 훈련 방안을 공유하고 확산하길 기대한다”며 “공단은 앞으로도 전 국민 평생직업능력개발의 기반을 강화하겠다”고 말했다.