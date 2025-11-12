- 대전 지역 유망기업 IR 및 수도권 VC와 1:1 투자 상담 진행 - 투자 네트워크 확대 및 역량 강화 등 글로벌 기업 성장 기대

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시와 한국벤처캐피탈협회(KVCA)는 12일 대전의 유망기업과 수도권 투자기관을 초청해 D-유니콘라운지에서 ‘벤처투자로드쇼’를 개최했다.

벤처투자로드쇼는 신기술 분야 유망기업 발굴 및 투자유치를 통한 글로벌 기업으로의 성장을 지원하는 중소벤처기업부 사업이다. 지난 2010년부터 KVCA가 운영을 위탁받아 매년 개최하고 있다.

지닌 2024년 비수도권에서는 최초로 대전이 본 행사를 유치했으며 작년에 이어 올해에도 대전 유망기업의 성장 가능성을 알리고 투자유치 확대를 위해 연이어 개최했다.

이번 행사는 ▷대전 유망기업 7개 사의 투자설명회(IR) ▷수도권 벤처투자기관과의 1:1 투자상담 ▷참석자 간 네트워킹 순으로 진행했다. 투자상담회에는 수도권 주요 벤처투자기관 25개 사에서 주요 투자 결정권자들이 대거 참석, 대전 유망기업 15개 사와의 실질적인 투자 상담이 이뤄졌다.

대전시는 벤처투자생태계 활성화를 위해 지난해 대전투자금융을 출범하였고 다양한 투자설명회 개최 등 기업 투자유치를 적극 지원하고 있다.

특히 2023년부터‘D-유니콘프로젝트’의 일환으로 투자설명회와 투자컨설팅을 추진하여 대전 기업 7개 사의 388억원 투자유치를 이끌어 냈다.

중소벤처기업부의 분석에 따르면‘25년도 국내 상반기 신규 벤처투자 규모는 5.7조 원, 벤처펀드 결성 규모는 6.2조 원으로 전년 동기대비 각각 3.5%, 19.4% 증가했다. 이러한 투자 시장의 회복세가 지역으로 확산할 수 있도록 정부․지자체 협력사업인 ‘벤처투자로드쇼’가 지역 유망기업 성장의 마중물 역할을 할 것이란 기대다.

유득원 대전시 행정부시장은 “지난해에 이어 벤처투자로드쇼를 통해 기술력이 뛰어난 대전 유망기업들을 수도권 투자사에게 알릴 수 있어 뜻깊게 생각한다”며 “오늘 행사를 통해 우리 지역 기업의 실제 투자유치가 활성화되길 바란다. 앞으로 더 많은 기업들이 투자유치의 기회를 가질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.