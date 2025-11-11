13일 시정 설명회 개최, 5대 분야 혁신 추진

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 안동시가 내년도 시정 비전과 주요 정책 방향을 시민과 공유하며 ‘도약과 변화의 해’를 예고했다.

시는 오는 13일 오후 3시 30분, 안동시민회관 영남홀에서 ‘2026년도 안동시정 설명회’를 개최한다고 11일 밝혔다.

이번 설명회는‘위대한 시민과 함께 그리는 안동의 미래’를 주제로, 확대된 재정을 바탕으로 추진할 시정 비전과 현안을 시민의 눈높이에 맞춰 시각자료와 함께 쉽게 설명할 예정이다.

특히 시민과의 질의응답 시간을 통해 다양한 의견을 청취하고 시정에 반영하는 진정성 있는 소통의 장이 될 것으로 기대를 모으고 있다.

안동시는 2026년을 인구 반등과 국·도비 공모사업 선정 등으로 확보된 재원을 활용해 시정 전 분야에서 변화와 혁신을 모색하는 해로 설정했다.

먼저 관광·문화 분야로는 월영교~문화관광단지를 연결하는 체험형 감성공간 조성, 퇴계 귀향길 관광자원화, 도민체전 연계 스포츠마케팅 활성화 등을 통해 ‘머무는 관광도시 안동’을 조성한다.

경제·산업·농업 분야로는 바이오산업 육성, 기업 맞춤형 인재 양성, 청년농업인 지원 확대 등으로 지역경제에 활력을 불어넣고 지속 가능한 성장 기반을 다진다.

복지·교육·보건 분야에는 돌봄-의료-요양 연계 통합지원체계 구축, 청소년 학습공간 확충, 건강관리 인프라 확대 등을 통해 세대별 맞춤 복지도시를 실현한다.

자치행정·안전·환경 분야로는 스마트행정 확산, 안전한 생활환경 조성, 탄소중립 실현을 통해 지속 가능한 녹색도시를 지향한다.

마지막으로 도시·건설·녹지 분야에는 국가정원 지정 추진, 낙후지역 도로망 확충, 신재생에너지 확대 등으로 품격 있는 도시환경을 조성한다.

권기창 안동시장은 “위대한 시민과 함께 안동의 미래를 그려가며, 공감과 신뢰를 바탕으로 한 열린 시정을 만들어가겠다”고 강조했다.

이어 “2026년은 안동이 활력 넘치는 성장도시로 도약하기 위한 거침없는 도전과 혁신의 해가 될 것”이라고 포부를 밝혔다.

시는 이번 설명회를 통해 주요 정책과 사업 방향을 시민에게 투명하게 공개하고 의견을 수렴함으로써, 소통과 공감 중심의 열린 시정을 이어갈 계획이다.