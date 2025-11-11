평창군의회, 예천읍 상설시장 방문… “전통시장 활성화·청년창업 정책에 적극 반영”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군이 추진 중인 전통시장 청년상인 육성사업이 전국 지자체의 주목을 받으며 벤치마킹 대상지로 떠오르고 있다.

11일 평창군의회 이창열 의원은 예천읍 상설시장을 방문해 운영 중인 청년상인 점포를 둘러보고 사업 추진 현황을 청취했다.

이번 방문은 예천군의 전통시장 활성화 사례를 공유하고, 평창군 실정에 맞는 청년 창업 정책을 수립하기 위한 목적에서 이뤄졌다.

평창군 관계자는 “예천군의 우수사례를 벤치마킹해 평창군 전통시장 활성화와 청년 창업 촉진에 활용할 계획”이라며 “청년들이 지역에서 자립할 수 있는 기반을 만들겠다”고 밝혔다.

최영종 예천군 지역경제과장은 “예천군의 사례가 평창군 지역경제 활성화에 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 청년상인들의 도전을 적극 지원해 지역 상권에 활력을 불어넣겠다”고 말했다.

한편, 예천군의 전통시장 청년상인 육성 사업은 만 19세부터 49세 이하 청년을 대상으로 시장 내 빈 점포를 활용한 창업을 지원하는 사업이다.

개소당 창업 준비 지원금과 임차료 등 최대 3,760만 원을 지원하며, 사업 대상자 모집은 이달 19일까지 진행된다.

창업을 희망하는 청년은 신청서와 사업계획서를 작성해 예천군청 지역경제과를 방문하거나 우편(경북 예천군 예천읍 충효로 111, 예천군청 지역경제과 일자리팀), 로 접수하면 된다.