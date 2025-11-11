입찰가·자금조달 방식 등 심사 예정 딜 종결성 등 감안해 조만간 우선협상대상자 선정

[헤럴드경제=노아름 기자] 국내 최대 부동산 자산운용사인 이지스자산운용 인수를 위한 본입찰에 한화생명·흥국생명이 도전장을 내밀었다.

금융투자업계에 따르면 11일 진행된 이지스자산운용 경영권 매각을 위한 본입찰에 한화생명과 흥국생명이 최종 인수제안서를 제출한 것으로 전해졌다. 매각 주관은 골드만삭스와 모간스탠리가 맡았다.

앞서 지난 8월 예비 입찰 심사를 통해 추려진 숏리스트(인수적격후보)에는 한화생명, 흥국생명, 외국계 사모펀드 운용사(PE) 2곳 등이 포함된 것으로 알려졌다.

이 가운데 최소 한화생명과 흥국생명이 본입찰에 뛰어든 것으로 알려지면서, 최종 경영권이 어디로 돌아갈지에 시장의 이목이 쏠린다.

매각 대상은 이지스운용의 창업주 고(故) 김대영 회장의 배우자 손화자 씨가 보유한 지분 12.4%와 재무적 투자자의 보유 물량 등을 합친 지분 60% 이상이다. 일각에서는 대신파이낸셜그룹과 조갑주 전 신사업추진단장 측 등의 지분까지 포함될 경우 매각 대상이 최대 98%라고 바라보기도 한다.

본입찰에서는 원매자들이 제시한 가격을 비롯해 자금조달 구조 및 딜 종결성 등을 종합적으로 평가해 거래 종결 가능성이 높은 쪽을 우선협상대상자로 선정할 것으로 보인다. 우선협상대상자 선정 후에는 대주주 적격성 심사를 거쳐 내년 상반기 잔금 지급 등으로 거래가 최종 마무리될 예정이다.