[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시교육청 산하 AI융합교육원의 ‘인공지능 교수학습플랫폼’ 사업 집행률이 저조한 것으로 나타났다.

11일 인천시의회 교육위원회 조현영 의원(연수구4)은 최근 열린 인천시교육청 직속기관 행정사무감사에서 AI융합교육원의 ‘인공지능 교수학습플랫폼’ 사업의 집행률이 0.7%에 불과하다고 지적했다. 예산안 24억원 중 약 1억6800만원만 집행된 것이다.

조 의원은 이에 대해 “당초 약속과 달리 사업이 사실상 지연되고 있어 예산 신뢰성에 심각한 문제가 있다”고 밝혔다.

그러면서 “지난 1차 추경 심사 당시 AI 기반 교수학습 환경 조성과 학교 현장 중심의 에듀테크 활용이라는 사업 취지에는 공감했지만 당시에도 신규사업이 본예산에 반영되지 않은 채 추경으로 대규모 편성된 점, 사업의 구체적 산출근거와 도입 계획이 불명확했던 점, 민간 협업 도구 중심 예산 구조의 교육적 타당성 검토가 부족한 점 등을 우려했었다”고 언급했다.

이같은 상황은 명백히 ‘선확보·후추진’식 예산 편성의 전형적인 사례로, 충분한 사업 준비 없이 예산부터 확보한 뒤 계획을 뒤늦게 추진하는 관행이 반복되고 있다고 조 의원은 비판했다.

이에 대해 심현보 AI융합교육원장은 “11개 시도공동개발사업단에서 AIEP라고 하는 인공지능 교섭 플랫폼을 개발해 9월 1일 오픈하기로 했지만 국정원에서 개인정보보호 관련 법령을 이유로 제동을 걸어 늦어지게 됐다”고 말했다.