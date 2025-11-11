주형환 저고위 부위원장, 강서구 가족센터 방문

[헤럴드경제=이태형 기자]주형환 저출산고령사회위원회 부위원장은 11일 “아이돌봄서비스 이용자가 꾸준히 늘어나고 있는 상황에서, 대기 기간을 확 줄이기 위해 아이돌보미 공급을 늘리면서, 매칭체계를 개선하고, 제공기관 역량강화에도 나서겠다”라고 말했다.

주 부위원장은 11일 아이돌봄 서비스와 공동육아나눔터 등을 제공하는 서울 강서구 가족센터를 방문해 간담회를 갖고 이같이 밝혔다.

정부는 내년부터 아이돌봄서비스 지원기준을 기존 중위소득 200% 이하에서 250% 이하로 완화해 지원가구 수가 12만가구에서 약 12만6000가구로 확대될 예정이다.

주 부위원장은 부모 등 보호자가 이웃과 함께 자녀를 돌볼 수 있도록 돌봄공간을 제공하는 공동육아나눔터와 관련해 “내년 시범사업을 통해 야간까지 공동육아나눔터를 운영해 인프라가 부족한 지방의 이용 편의성을 높일 예정”이라며 “차후 공동육아나눔터가 보다 확산돼 품앗이 돌봄, 공동육아가 활성화 될 필요가 있다”라고 말했다.

주 부위원장은 또 증가하는 다문화 가족의 정착과 적응을 위한 지원의 중요성을 강조하며 “다문화가족에 대한 방문교육, 이중언어, 한국어교육 등 맞춤형 지원도 강화해나갈 것”이라고 덧붙였다.

한편 저고위는 이번 현장방문을 포함해 다양한 현장의 목소리와 수요자의 제안을 제5차 저출산고령사회 기본계획 수립에 반영해 부모와 아이 모두 체감할 수 있는 가족·양육 지원기반을 마련할 계획이다.