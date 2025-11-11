12일부터 15일까지 전 세계 60여 개국 고위급 및 물관리 전문가 참여 인공지능(AI) 홍수예보 및 정수장 등 물관리 인공지능 대전환 논의

[헤럴드경제=이태형 기자]기후에너지환경부은 12일부터 15일까지 대구 북구 엑스코에서 ‘대한민국 국제물주간 2025(국제물주간)’을 개최한다고 11일 밝혔다.

대한민국 국제물주간은 2015년 제7차 세계물포럼의 성과를 계승해 2016년부터 매년 열리고 있는 국내 최대 규모의 물 분야 국제행사다.

기후부, 대구광역시, 한국수자원공사, 한국환경공단이 공동으로 주최하고, 사단법인 한국물포럼이 주관한다.

캄보디아 수자원기상부, 카자흐스탄 수자원관개부, 케냐 물위생관개부, 오만 농수산수자원부, 태국 왕립관개청, 미국수도협회, 베트남상하수도협회 등 각국의 물 분야 고위급 인사를 포함해 전 세계 60여 개국의 물관리 관계자들이 한자리에 모일 예정이다.

이번 행사는 10주년을 맞아 ‘물의 미래를 함께 여는 스마트 혁신’을 주제로 진행된다.

정부는 이번 행사의 주제인 ‘스마트 혁신(Smart Innovation)’의 핵심 해법으로 예측, 생산, 공급 등 물흐름 전과정에서 인공지능을 활용해 안전성과 효율성을 증대하는 물관리 인공지능 대전환(AX)을 제시한다.

물의 예측 단계와 관련해 ‘인공지능과 물관리 특별 세션’, ‘위성 빅데이터 연찬회(워크숍)’ 등에서 인공지능과 가상현실(디지털 트윈)을 활용해 홍수예보, 댐·하천관리를 고도화한 사례와 효과를 소개한다.

특히 기후부는 관련 산업의 해외 진출을 촉진하기 위해, 카자흐스탄과 ‘인공지능 기반 홍수예보 협력 양해각서’를 행사 첫날 체결한다.

물의 생산 단계와 관련해서는 ‘상수도 인공지능 전환 심포지엄’에서 상수도 인공지능 전환 전략을 논의하고 한국수자원공사의 ‘인공지능(AI) 정수장’이 세계 최초로 경제협력개발기구(OECD)의 국제 품질 인증(BDN)을 획득한다.

이는 세계경제포럼(WEF)의 ‘글로벌 등대’ 선정(2023년), 국제표준화기구(ISO)의 국제표준 초안 승인에 이은 성과로 국제사회에서 한국의 인공지능 기반 물관리 기술의 우수성을 보여준다.

물의 공급 단계에서는 ‘누수 저감 특별부분(세션)’에서 인공지능을 적용한 스마트 관망관리 기술의 효과와 해외 진출 전략이 논의되고, 누수 저감 기술 수요가 큰 태국의 현지 수요도 공유된다.

또 스마트 상하수관로 점검 로봇기술, 스마트 유량계측 기술 등 신기술이 소개되고, 물산업 인공지능 실증 지원을 위한 국가물산업클러스터의 비전도 제시된다.

‘민관협력 디지털·인공지능(AI) 물산업 토론회(컨퍼런스)’는 13일에 열려 인공지능·디지털 혁신 사례가 공유될 예정이다.

인공지능뿐만 아니라 산업폐수 재이용, 수력발전, 관개용수, 해수담수화, 초순수 등 선진기술이 특별부분(세션)을 통해서 공유된다. 1층 전시홀에서 열리는 물산업 전시회에는 71개 기업·기관의 혁신제품, 기술을 살펴볼 수 있다.

국제 협력 프로그램도 한층 강화돼 올해부터 ‘글로벌 물안보 개발협력 파트너십 토론회(포럼)’이 그간 행사를 통해 축적한 글로벌 네트워크를 바탕으로 처음 개최된다.

국가·개발은행·혁신기업이 함께 모여 물관리 신규사업(프로젝트) 수요와 해결책(솔루션)을 연결하는 프로그램으로, 장차 전 세계 물문제와 솔루션이 만나는 글로벌 플랫폼으로 발전시켜 나갈 예정이다.

기후부는 케냐 물위생관개부와 지속 가능한 물관리 협력을 위한 업무협약을 12일에 체결하고, 13일에 열리는 케냐 물안보 협력 학술회(세미나)를 통해 협력 방안도 구체화한다.

세계물도시 토론회(포럼)에는 핀란드 미켈리, 일본 구마모토 등 9개 도시가 참여해 도시 물문제의 우수 해결 사례를 공유한다.

국제 사회가 물의 미래(Shared Water Future)를 함께 만들어 나갈 행사도 다채롭게 열린다.

‘워터 리더스 라운드 테이블’, ‘글로벌 유스 브리지 빌더’ 등 각종 행사에서 세계 물 산업을 이끄는 대표 및 전문가들이 미래세대를 위해 본인들의 전문적인 식견을 나눈다.

또 46년만에 개최됐던 2023년 유엔 물 컨퍼런스에서 한국 주도로 국제사회에 제시한 글로벌 이니셔티브, ‘국가 물관리에 관한 과학적 평가 방법’에 대한 확산 방안을 논의한다.

이 밖에 물기업의 해외진출을 돕는 ‘테크 익스체인지’가 행사 기간 내내 운영되고 국가물산업클러스터는 카자흐스탄, 베트남의 주요 기관과 물산업 협력 업무협약(MOU)을 체결할 계획이다.

베트남, 우즈베키스탄, 도미니카 공화국 등에서 12개 기관을 초청한 수출상담회가 열리고 ‘물관리 60년 역사 영상’을 송출하는 등 국내외 방문객들에 한국의 경험과 성과를 공유하는 부대행사도 진행된다.

금한승 기후부 차관은 “10주년을 맞은 ‘대한민국 국제물주간’은 기후위기라는 전지구적 문제에 맞서 인공지능 기반 물관리가 얼마나 구체적이고 강력한 해법이 될 수 있는지 전 세계에 증명하는 자리가 될 것”이라며 “이번 행사가 대한민국 물분야 스마트 혁신을 가교로 지속 가능한 물의 미래를 향한 새로운 10년의 출발점이 되길 기대한다”라고 밝혔다.